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Kvíz: Komedie Marečku, podejte mi pero! slaví 50 let. Jak dobře filmovou klasiku znáte?

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Je to k nevíře, ale už je to 50 let, co Jiří Sovák, Josef Kemr či Václav Lohniský coby nezapomenutelný Hujer poprvé zasedli do školních lavic v nesmrtelné komedii „Marečku, podejte mi pero!“ Filmová klasika se poprvé podívala do kin 8. října 1976 a prakticky záhy se stala klasikou, jejíž hlášky lidé citují dodnes. Vážně ale snímek znáte tak dobře, jak si myslíte?
Kvíz: Komedie Marečku, podejte mi pero! slaví 50 let. Jak dobře filmovou klasiku znáte?

Kvíz: Komedie Marečku, podejte mi pero! slaví 50 let. Jak dobře filmovou klasiku znáte?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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