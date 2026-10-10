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Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých komedií? Dát 10 bodů z 10 nebude snadné

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České filmové komedie jsou národním pokladem, který si předáváme z generaci na generaci. Umí nás rozesmát a hlavně vrátit do časů, kdy humor nepotřeboval žádné složitosti. Z jejich scén vzešly desítky hlášek, které dnes používáme téměř automaticky. Jenže pamatujete si je opravdu přesně? Připravili j
Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých komedií? Dát 10 bodů z 10 nebude snadné

Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých komedií? Dát 10 bodů z 10 nebude snadné

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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