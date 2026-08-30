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Kvíz: Harry Potter a Kámen mudrců se vrací do kin! Jak dobře kouzelnické začátky znáte?

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Zdá se to být k nevíře, ale letos uplyne neuvěřitelných 25 let od chvíle, kdy se mladý kouzelník Harry Potter podíval z dětských bestsellerů poprvé do kin. Harry Potter a Kámen mudrců je tu tedy s námi už čtvrt století a vy si při této příležitosti můžete nesmrtelný fantasy hit po letech připomenout i v českých kinech, kde je od 27. srpna znovu k vidění. Ještě předtím, než vyrazíte do kinosálu, si však můžete vyzkoušet, jak dobře si slavný film pamatujete.
Kvíz: Harry Potter a Kámen mudrců se vrací do kin! Jak dobře kouzelnické začátky znáte?

Kvíz: Harry Potter a Kámen mudrců se vrací do kin! Jak dobře kouzelnické začátky znáte?

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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