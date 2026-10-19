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Kvíz: Dokážete přiřadit hrdinu od Marvelu k jeho schopnosti, nepříteli nebo filmu?

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Myslíte si, že máte marvelovský svět v malíčku a v kině jste nechyběli na žádné premiéře? Některé filmové postavy jsou naprostou klasikou, u jiných ale může být hodně těžké vzpomenout si na ta správná propojení a nepatrné detaily. Skutečná výzva pro všechny fanoušky MCU právě začíná.
Kvíz: Dokážete přiřadit hrdinu od Marvelu k jeho schopnosti, nepříteli nebo filmu?

Kvíz: Dokážete přiřadit hrdinu od Marvelu k jeho schopnosti, nepříteli nebo filmu?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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