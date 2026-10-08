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Kvíz: České komedie určitě znáte nazpaměť. Víte ale, kdy měly premiéru?

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Dennívýzva
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Naše kvízy vás baví, a tak jsme si pro vás tentokrát připravili jeden, u kterého se možná zapotí mladší i starší ročníky. Kultovní české komedie totiž mnozí z nás poznají podle jediného obrázku a jejich slavné hlášky dokážeme odříkat skoro zpaměti. Jenže co jejich roky premiér? To už je trochu jiná
Kvíz: České komedie určitě znáte nazpaměť. Víte ale, kdy měly premiéru?

Kvíz: České komedie určitě znáte nazpaměť. Víte ale, kdy měly premiéru?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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