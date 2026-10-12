Kvíz: Asie není jen o pandách. Poznáte všechna zvířata na fotografiích?

Víte, jak vypadá antilopa tibetská a hulmana zlatého byste poznali i o půlnoci? V tom případě pokračujte rovnou ke kvízu. Pokud si však potřebujete své znalosti přírodopisu oprášit, anebo se chcete dozvědět více o asijské fauně, čtěte dál.
Fascinující svět asijské fauny
Asii obývá množství unikátních živočichů, které nenajdete nikde jinde na světě, tedy takzvaných endemitů. Typickým příkladem je celosvětově populární panda velká. Věděli jste, že její černobílé zbarvení slouží k maskování? Bílé tělo ji schovává ve sněhu, zatímco černé končetiny splývají se stíny v lese. Pandy navíc skvěle plavou a výborně šplhají po stromech. Aby tito tvorové v divočině nestrádali hlady, potřebují mít ve svém teritoriu na výběr alespoň ze dvou různých druhů bambusu.
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Dalším fascinujícím asijským endemitem je saola. Tento kriticky ohrožený savec se nachází pouze v Annamském pohoří, které se rozprostírá na hranicích Vietnamu a Laosu. Saole se také často přezdívá asijský jednorožec. Ve skutečnosti však nemá jeden roh, ale hned dva. Tato přezdívka vznikla proto, že je saola extrémně vzácná a v divočině ji lze spatřit jen naprosto výjimečně. Ochránci přírody odhadují, že v současnosti přežívá už jen hrstka těchto tajemných tvorů.
Neméně fascinujícím živočichem Asie je nártoun celebeský. Tento noční primát je velký asi jako tenisový míček a dnes ho najdeme už jen na ostrovech Filipín, Malajsie, Bruneje a Indonésie. Nártoun vás okamžitě upoutá svými extrémně dlouhými prsty a sametově hebkou srstí. Zajímavostí je, že v poměru k velikosti těla má největší oči ze všech savců na světě. A podobně jako sova dokáže otočit hlavu až o 180 stupňů na obě strany, čehož využívá při lovu.
A nyní se již můžete pustit rovnou do kvízu.
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Zdroje: Ifaw, WWF, south pole, rewild, Treehugger