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Kvíz à la diktát z českého jazyka: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten by si měl zopakovat základní školu

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Čeština není tak jednoduchá, jak se může zdát. Otestujte své znalosti pravopisu v deseti otázkách a zjistěte, jestli byste zvládli školní diktát.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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