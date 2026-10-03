Kvíz à la diktát z českého jazyka: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten by si měl zopakovat základní školu

Čeština není tak jednoduchá, jak se může zdát. Otestujte své znalosti pravopisu v deseti otázkách a zjistěte, jestli byste zvládli školní diktát.
Čeština dokáže potrápit i člověka, který si jinak myslí, že v ní nemá žádný problém. Přijde jedna záludná věta a najednou si nejste jistí, jestli napsat i, nebo y, případně zda se dané slovo vůbec píše tak, jak si myslíte. Pravopisné chyby přitom často vznikají i u slov, která používáme každý den. V tomto kvízu si proto můžete vyzkoušet, jak dobře si pamatujete pravidla českého pravopisu. Některé otázky budou jednoduché, u jiných se ale budete muset opravdu zamyslet. Troufnete si na celý diktát?
Na některých otázkách se můžete pořádně zaseknout
Český pravopis má řadu pravidel a výjimek, které si člověk nemusí vybavit ve chvíli, kdy je zrovna potřebuje. Některá slova se navíc píší jinak, než bychom podle jejich výslovnosti čekali, a problém může nastat i u zdánlivě jednoduché shody podmětu s přísudkem. Své samozřejmě dělá také to, že mnoho slov používáme automaticky a nad jejich pravopisem běžně nepřemýšlíme. Právě proto může i člověk, který češtinu ovládá velmi dobře, občas v jednoduché větě zaváhat.
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Tentokrát jsme vybrali věty, ve kterých se ukrývají nejčastější české pravopisné pasti. Narazíte na doplňování i/y, správné tvary slov, někdy rozhoduje i kontext. Nejde tedy rozhodně jen o znalost vyjmenovaných slov, důležité bude také pochopit, proč se v dané větě píše právě konkrétní písmeno nebo tvar.
U každé otázky máte tři možnosti, ale správná je vždy pouze jedna. Než se podíváte na odpověď, zkuste si větu v duchu přečíst a pravidlo si odvodit. Možná zjistíte, že některé chyby děláte automaticky, aniž byste si je vůbec uvědomovali. Kolik bodů z deseti získáte?
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Wikipedie, Pravidla.cz, Učebnice českého jazyka pro 2. a 3. ročník ZŠ
Článek Kvíz à la diktát z českého jazyka: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten by si měl zopakovat základní školu pochází z webu Světkreativity.