Kvitová se vrátila na kurt sedm měsíců po porodu dvojčat a hned svedla dvouhodinovou bitvu. Prozradila, jak moc jí tenis chyběl

Páteční večer 16. října, lucemburská hala Coque, začátek v 18 hodin. Na kurt vyšla dvojnásobná wimbledonská šampionka, která o rok dřív ukončila kariéru a na konci března porodila dcery Emmu a Ellu. Proti ní stála Belgičanka Yanina Wickmayerová, bývalá semifinalistka US Open. Zápas trval zhruba dvě hodiny a skončil těsně: Kvitová vyhrála první set v tie-breaku, druhý ztratila 5:7 a desetibodový super tie-break prohrála 6:10. Nešlo o návrat na okruh WTA, ale o exhibici bývalých hráček. Kvitová v ní přesto ukázala, že má pořád chuť i sílu odehrát zápas, který se rozhoduje až v posledních výměnách.
Set, obrat a deset bodů na konec
Čtvrtfinále Luxembourg Ladies Tennis Masters začalo pro Kvitovou ideálně. První set šel do zkrácené hry a tu česká levačka zvládla 7:4. Po šesti a půl měsících od porodu dvojčat a více než roce bez soutěžního tenisu na nejvyšší úrovni to byl výsledek, se kterým by předem počítal málokdo.
Wickmayerová se ale nevzdala. Ve druhém setu držely obě hráčky krok až do koncovky, kterou Belgičanka rozhodla ve svůj prospěch 7:5. Místo plnohodnotného třetího setu rozhodoval podle pravidel turnaje super tie-break do deseti bodů, tedy formát, ve kterém jedna série chyb znamená konec. Wickmayerová ho ovládla 10:6.
Z pohledu Kvitové tak zápis zní 7:6(4), 5:7, [6:10]. Detailní statistiky ani průběh hry po hře nezveřejnili pořadatelé ani lucemburská média. O vyrovnanosti zápasu ale vypovídá samotné skóre. Z turnaje Kvitová vypadla, Wickmayerová postoupila a v neděli si zahrála finále s Angelique Kerberovou.
Tři data, která se nesmí plést
Kolem návratu Kvitové se snadno smíchají tři různé věci. Proto je dobré je oddělit:
- 30. března 2026: narození dvojčat Emmy a Elly. Kvitová s manželem a trenérem Jiřím Vaňkem se tak stali pětičlennou rodinou; starší syn Petr se narodil v roce 2024.
- 16. října 2026: exhibiční čtvrtfinále v Lucemburku, přesně 200 dní po porodu.
- Status „neaktivní“: na svém oficiálním profilu na WTA je Kvitová vedena jako neaktivní hráčka. Kariéru uzavřela s 31 tituly, dvěma Wimbledony z let 2011 a 2014 a s kariérním maximem na druhém místě světového žebříčku.
Lucemburský zápas tedy nebyl návratem, který by vedl k bodům do žebříčku nebo k nasazení na grandslamech. Byl to start na turnaji, kde žádné body nejsou. O to víc vypovídá energie, s jakou k němu Kvitová přistoupila.
Turnaj matek a bývalých hvězd
Luxembourg Ladies Tennis Masters letos hostil už pátý ročník. Podle webu turnaje je určen hráčkám bez aktuálního žebříčku WTA. Pavouk se hraje čtyři dny, od čtvrtka do neděle, a nejde jen o přátelské ťukání. Celková odměna dosahuje přibližně 2,7 milionu korun, vítězka bere zhruba 1,2 milionu a i čtvrtfinalistky jako Kvitová odjíždějí s částkou kolem 122 tisíc korun.
Ročník 2026 měl ještě jedno společné téma. Všechny hráčky startovního pole byly matky. Turnaj se proto propojil s akcemi na podporu žen a dívek a nadace WTA přispěla na program UNICEF, díky kterému má podle WTA získat prenatální vitaminy šest tisíc žen.
Kvitová byla vedle Kerberové hlavní tváří celé akce. Daniela Hantuchová při oznámení startovního pole uvedla, že účast Kvitové necelých sedm měsíců po porodu dvojčat dokazuje, na jaké úrovni dokážou bývalé hráčky hrát i po konci kariéry. Pro Kvitovou šlo navíc o symbolický návrat na známé místo. Přesně před deseti lety hrála v Lucemburku finále turnaje WTA, ve kterém podlehla Rumunce Monice Niculescuové.
Jiný návrat než v roce 2025
Kvitová už jeden mateřský návrat má za sebou. V únoru 2025 se po sedmnáctiměsíční pauze a narození syna Petra vrátila na okruh WTA. Hrála v Austinu a plánovala Indian Wells i Miami. Tehdy pro WTA vysvětlovala, proč se vrací: protože tenis miluje. „Chyběl mi tenis, tvrdá práce, pot,“ popisovala. Zároveň krotila očekávání. Zázraky prý nečeká, chce si hru užívat a neví, jak dlouho ji to bude bavit a jak se k tomu postaví tělo. Otevřeně připustila, že už nikdy nebude hrát jako v dobách, kdy vyhrávala turnaje.
Podle WTA jí tehdy s cestováním a péčí o syna pomáhala rodina: jezdil s ní manžel Jiří Vaněk a s hlídáním vypomáhal bratr Libor. Jak se rodina zorganizovala teď, s malými dvojčaty, Kvitová veřejně nerozváděla.
Návrat z roku 2025 skončil po US Open, kde odehrála poslední profesionální zápas. V rozhovoru pro iROZHLAS tehdy mluvila o konci velké éry, o emocích a o tom, že se chce věnovat rodině. Přidala ale i větu, která teď dostává nový význam: tenis si ještě někde zahraje.
Ve srovnání s nejslavnějšími mateřskými návraty je rozdíl zřetelný:
|Hráčka
|Návrat po porodu
|Úroveň
|Výsledek
|Kim Clijstersová
|po narození dcery
|okruh WTA
|tři grandslamové tituly
|Serena Williamsová
|2018, pět měsíců po porodu
|okruh WTA
|finále Wimbledonu a US Open
|Petra Kvitová
|2025, po narození syna
|okruh WTA
|návrat do soutěží, konec po US Open
|Petra Kvitová
|2026, po narození dvojčat
|exhibice bez žebříčku
|čtvrtfinále, porážka v super tie-breaku
Clijstersová a Williamsová se vracely s cílem znovu vyhrávat největší turnaje světa. Kvitová v Lucemburku takový cíl neměla. Podle nás právě v tom spočívá kouzlo jejího startu. Bez tlaku na body, bez žebříčku a bez povinnosti cokoli dokazovat dokázala hrát s bývalou světovou dvanáctkou vyrovnaný zápas.
Co bude dál
Další vystoupení Kvitové zatím oznámeno není. Žádný start na turnaji v Česku ani exhibice před domácím publikem se neplánují, alespoň ne veřejně. Lucemburský zápas přenášela jen tamní stanice RTL, český přenos potvrzen nebyl.
České reprezentaci se mezitím daří i bez ní. Koncem září získala dvanáctý titul v Billie Jean King Cupu a finále proti Ukrajině rozhodly ve dvouhrách Karolína Muchová a Linda Nosková. Kvitová je v tomto příběhu bývalou oporou týmu, ne kandidátkou na nominaci.
Lucemburk tak podle nás nejlépe funguje jako symbolické „ještě jednou na kurt“. Není to začátek honby za žebříčkem, spíš připomínka, že hráčka, která dvakrát vyhrála Wimbledon, má tenis pořád v rukou i v hlavě. A že ji pořád baví bojovat o každý míček, i když na výsledku nic nezávisí.
Doma na ni čekají tři děti a v Lucemburku zůstal zápas, který skončil až po deseti bodech posledního tie-breaku. Kvitová prohrála o pár výměn. Nejdůležitější ale bylo, že vůbec nastoupila.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář