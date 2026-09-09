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Květy velké jako talíř a vůně, která provoní celou zahradu. Stačí zasadit 3 cibulky na podzim a na léto máte vystaráno

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Orienpet lilie dokážou proměnit kus záhonu v letní podívanou s květy velkými jako dezertní talíř, a stačí k tomu podzim, tři cibulky a propustná zemina.
Květy velké jako talíř a vůně, která provoní celou zahradu. Stačí zasadit 3 cibulky na podzim a na léto máte vystaráno

Květy velké jako talíř a vůně, která provoní celou zahradu. Stačí zasadit 3 cibulky na podzim a na léto máte vystaráno

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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