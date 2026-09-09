Květy velké jako talíř a vůně, která provoní celou zahradu. Stačí zasadit 3 cibulky na podzim a na léto máte vystaráno

Když v červenci rozkvete stonek vysoký přes metr a půl a na jeho vrcholu se otevře tucet miskovitých květů o průměru dvaceti až pětadvaceti centimetrů, zahrada přestane potřebovat další ozdobu. Přesně tohle umí orienpet lilie, zkráceně OT hybridy, kříženci orientálních a trubkovitých lilií, kteří zdědili to lepší z obou rodičovských linií: mohutnost, výraznou vůni a překvapivou houževnatost. V českých zahradách je potkáte zatím spíš výjimečně, přitom zdejší klima jim vyhovuje téměř dokonale.
Proč orienpet lilie překonávají běžné zahradní odrůdy
Orientální lilie voní, ale bývají křehké. Trubkovité vydrží víc, jenže jejich květy působí užším dojmem. OT hybridy spojují přednosti obou skupin: silnější stonky, mohutnější okvětní plátky a vyšší toleranci vůči chladu, horku i přechodným obdobím sucha, než jakou nabízejí rodičovské druhy samostatně. Specialista
John Scheepers popisuje orienpety jako odolnější alternativu pro zahrady, kde čisté orientálky trpí.
Typická výška se pohybuje kolem 1,2 až 1,8 metru. Maximální rozměry přes 2,5 metru, které uvádí český specialista Lukon Glads, patří k zavedeným trsům po dvou i třech sezonách; v prvním roce počítejte spíš s metrem a kousek. Rostlina totiž rok od roku přidává na síle: prodejce Breck’s u kultivaru Empoli dokumentuje posun ze zhruba jednoho metru v první sezoně přes 1,5 metru ve druhé až po dva metry a víc ve třetím roce.
Kolik cibulek vysadit a kdy je správný čas
Tři cibulky představují kompoziční minimum pro viditelný, efektní trs v záhonu. Kdo chce opravdu bohatý shluk, sáhne po šesti a více kusech; RHS doporučuje právě takové skupiny pro výrazný vizuální dojem. Každý stonek nese osm až dvanáct květů, které se otevírají postupně, takže i trojice cibulek dokáže záhon zaplnit na dva až tři týdny. Delší letní efekt vznikne kombinací více kultivarů s mírně posunutým termínem kvetení.
Ideální okno pro výsadbu v českých podmínkách připadá na konec září a říjen. Cibule v tu dobu stihnou zakořenit ještě před příchodem mrazů a na jaře odstartují podstatně vitálněji než ty zasazené až po zimě. Jak upozorňuje
Zahradaweb, jarně vysazené exempláře bývají v první sezoně znatelně slabší. Lilie totiž nikdy neupadají do úplného vegetačního klidu; dlouhé skladování jim prostě nesvědčí.
Hloubka výsadby se řídí jednoduchým pravidlem: dvoj- až trojnásobek výšky cibule. U větších orienpetových cibulek to v praxi znamená patnáct až dvacet centimetrů. Jako měrku použijte samotnou cibuli: naskládejte si její výšku třikrát pod sebe a máte správnou hloubku jamky.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Vzdušná půda rozhoduje víc než hnojivo
Nejčastější příčinou neúspěchu s liliemi obecně bývá zamokřená zóna kolem cibule. Lilium Species Foundation detailně vysvětluje mechanismus: po dešti nebo zálivce musí voda rychle odtéct a být nahrazena vzduchem. Pokud cibule zůstane v teplém, kyslíkově chudém prostředí, otevírá se cesta houbovým i bakteriálním hnilobám. North Carolina State Extension potvrzuje, že přemokření vede přímo k rozpadu cibule.
Pro české zahrady s těžší jílovitou půdou to znamená jediné: buď záhon důkladně prokypřit a promísit s hrubým pískem či štěrkem, nebo rovnou zvolit vyvýšené stanoviště. Přívalové letní deště orienpety zvládnou, ale jedině tam, kde voda po nich skutečně odteče. Sucho po zakořenění snášejí překvapivě dobře.
Hnojení samozřejmě pomáhá, zvlášť vyzrálým kompostem při výsadbě a lehkou dávkou na jaře. Rozhodující roli ale hraje právě ta vzdušnost cibulovité zóny a správný termín zasazení.
Kde v Česku cibulky pořídit a kolik zaplatí zahradník
Orienpety zatím nenajdete v každém hobby marketu vedle tulipánů. Specializované e-shopy s cibulovinami je ale vedou běžně. K podzimu 2026 má Lukon Glads aktivní sekci s desítkami položek skladem. Orientační ceny za kus:
Kultivar Cena El Capitan 30 Kč Belcastro 32 Kč Red Morning 44 Kč Conca d’Or 49 Kč Friso 55 Kč
Za tři cibulky jednoho kultivaru tedy zaplatíte zhruba 90 až 165 Kč, investice, která se rok od roku zhodnocuje, protože trsy sílí a po čtyřech až pěti letech je můžete rozdělit a získat další rostliny zdarma. Velké dceřiné cibule kvetou už příští léto, menší cibulky potřebují dva až čtyři roky trpělivosti.
Škůdci, přezimování a důležité varování pro majitele koček
Hlavní nepřítel v tuzemských zahradách se jmenuje chřestovníček liliový. Rudý brouk se objevuje už v březnu, jeho larvy skeletují listy a poškozují poupata i květy.
ÚKZÚZ doporučuje včasný monitoring, ruční sběr larev i dospělců a důsledné odstraňování rostlinných zbytků na podzim. Pozor si dejte i na mšice, slimáky a v některých lokalitách na hraboše.
Přezimování v českých zónách 6b až 8b zvládají orienpety bez problémů; doporučené pěstitelské zóny 4 až 9 pokrývají celé území republiky s rezervou. Po podzimní výsadbě přikryjte záhon pěticentimetrovou vrstvou mulče ze slámy, borového jehličí nebo kůry, zejména v první zimě a v chladnějších polohách.
Zásadní upozornění pro domácnosti s kočkami: všechny pravé lilie jsou pro kočky vysoce toxické, a to včetně pylu a opadaných okvětních plátků. Podle ASPCA může kontakt s jakoukoli částí rostliny vést k selhání ledvin. Pokud máte kočku s přístupem na zahradu, orienpety pěstujte na odděleném, nepřístupném stanovišti, nebo od nich raději upusťte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková