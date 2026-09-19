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Květináče na balkoně prozrazují zastaralý vkus. V roce 2026 je nahrazuje elegantní dvojice, která stojí pod 50 eur

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Když Argos zveřejnil svůj Outdoor Living Report 2026, jedno číslo vyskočilo nad ostatní: 55 % dotázaných venkovní prostor aktivně zónuje nebo to plánuje, 27 % pracuje s vertikální výsadbou a 33 % přistupuje k balkonu a terase jako k plnohodnotnému pokoji.
Květináče na balkoně prozrazují zastaralý vkus. V roce 2026 je nahrazuje elegantní dvojice, která stojí pod 50 eur

Květináče na balkoně prozrazují zastaralý vkus. V roce 2026 je nahrazuje elegantní dvojice, která stojí pod 50 eur

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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