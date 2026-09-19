Květináče na balkoně prozrazují zastaralý vkus. V roce 2026 je nahrazuje elegantní dvojice, která stojí pod 50 eur

V takovém rámci přestává dávat smysl roztříštěná kolekce drobných kulatých nádob rozesetých po podlaze. Trend jaro/léto 2026 favorizuje jiný princip: méně kusů, víc řádu. A jeho nejčistší výraz má podobu dvou štíhlých kovových truhlíků na černých stojanech v odstupňované výšce.
Proč „outdoor room“ mění pravidla balkonového stylu
Posun začal u designových značek a během dvou sezon pronikl do masového retailu.
Ferm Living ve své venkovní kolekci akcentuje minimalistické boxy na tenkých nohách a práškově lakovanou ocel, přičemž výslovně hovoří o „nadčasovém“ designu. H&M HOME zrcadlí totéž v dostupnější cenové hladině: německá i česká verze e-shopu nabízejí kovové květináče na podstavcích, závěsné truhlíky a moderní balkonové boxy. Dokonce Thalia, tradičně knihkupectví, rozšířila sortiment o zahradní dekorace včetně dvoudílných kovových setů pro balkony.
Co tyto hráče spojuje? Společný vizuální jazyk: matná černá, tenké nohy, čisté linie, drenážní otvory. Balkon přestává být skladištěm přebytečných květináčů a proměňuje se ve stylizovanou venkovní místnost.
Dvojice truhlíků jako recept na optický pořádek
Proč právě dva kusy, a ne jeden nebo pět? Jeden stojanový truhlík působí jako solitér, dekorativní, ale osamělý. Tři a více začnou na malém balkonu zabírat podlahu a vracejí chaos, od kterého se trend odklání. Dvojice různých výšek vytváří asymetrický rytmus, vrstvení a „hotový“ styling s minimálním nárokem na prostor.
Maloobchod tuto logiku potvrzuje konkrétními produkty:
BAUHAUS – ML-Design 2er set: dvě černé ocelové nádoby na stojanech v odlišných výškách, práškový nástřik odolný povětrnosti, odnímatelný květináč. 4home – Sada Edges, 2 ks: matná černá, obdélníkový tvar, rozměry 50 × 18 × 39 cm a 58 × 23 × 58 cm, dodání bez montáže. H&M CZ – Extra velký květináč na podstavci: 1 099 Kč, venkovní použití, doručení po celé České republice.
Vyšší kus dozadu s architektonickou zelení, okrasné trávy, vzpřímené bylinky. Nižší dopředu s převislými druhy nebo kompaktní listovou výsadbou. Dva pohyby a balkon získá hloubku, kterou dřív vyžadoval tucet nádob.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Cenová hranice 1 200 korun: kde končí masový trh a začíná design
Klíčový cenový práh činí 50 eur, tedy přibližně 1 215 Kč podle referenčního kurzu ECB k 15. 9. 2026. Pod touto hranicí se pohybuje H&M se stojanovou nádobou za 39,99 eura v Německu a za 1 099 Kč v Česku. Nad ní začíná designový segment: Ferm Living prodává Uma Balcony Box za 69 eur a svůj ikonický Plant Box za 259 eur, tedy šestinásobek ceny z běžného obchodu.
Produkt Cena Materiál Poznámka H&M – květináč na podstavci 1 099 Kč lakovaný kov doručení v ČR BAUHAUS – ML-Design 2er set pod 50 € práškově lakovaná ocel odnímatelná nádoba Ferm Living – Uma Balcony Box 69 € (~1 675 Kč) galvanizovaná ocel, práškový lak doručení po EU za 2–5 dní Ferm Living – Plant Box 259 € (~6 290 Kč) práškově lakovaná ocel „elegantní a nadčasový“
Z toho plyne jasná zpráva: vstup do trendu stojí méně než dva tisíce korun za pár. Designová přirážka kupuje silnější galvanizaci a značkový kredit, ale vizuální princip, černý kov, tenké nohy, čisté proporce, zůstává totožný.
Český balkon a české počasí: co kov vydrží
Galvanizovaná a práškově lakovaná ocel zvládá déšť i letní žár bez potíží. Ferm Living u Uma Balcony Box deklaruje plnou venkovní odolnost a doporučuje oplach vlažnou vodou. H&M u závěsného kovového truhlíku potvrzuje venkovní použití, současně ale radí po sezoně uskladnit uvnitř. Rozumný přístup pro české podmínky: od dubna do října venku, přes zimu v závětří nebo v předsíni. Tenčí lakovaný kov bez galvanizace by mohl po dvou zimách pod sněhem zkorodovat, a právě sezónní skladování odlišuje uvědomělého uživatele od toho, kdo nechá květináče na balkonu celý rok.
Praktická péče zabere minimum času. Stojany z BAUHAUSu i 4home přijdou sestavené, žádné vrtání ani šroubování. Odnímatelná vložka usnadňuje výměnu substrátu i přesazování. Drenážní otvory řeší odvod přebytečné vody, takže odpadá riziko zatékání na spodní balkony.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková