Květina se stříbrnými listy, po které slimáci ani nevzdechnou. Večer odráží světlo hvězd a záhon vypadá jako nasvícený

Představte si podvečer na konci července. Slunce klesá za střechu, barvy v záhonu hasnou, a přesto jeden pruh zůstává viditelný. Nízký, sotva třiceticentimetrový koberec bílých papírovitých květů nad stříbřitými listy vrací poslední zbytky světla tak intenzivně, že to vypadá, jako by někdo zapomněl vypnout zahradní reflektor. Žádná elektřina, žádná údržba. Jen plesnivka trojžilná ‚Sommerschnee‘, trvalka z himálajských svahů, která si tento trik nese v samotné struktuře svých listů.
Proč plesnivka svítí: fyzika místo magie
Stříbřitý vzhled plesnivky nevzniká pigmentem. Způsobuje ho hustý plstnatý povrch listů, miliony drobných chloupků, botanicky trichomů, které pokrývají list jako jemná vlna. Studie publikované ve
Frontiers in Plant Science ukazují přímou souvislost: čím vyšší hustota trichomů, tím větší odrazivost viditelného světla. List se chová jako miniaturní zrcadlo.
K tomu přidejte květy. Drobné, bílé, papírovité, připomínají slaměnky a v plném rozkvětu od července do srpna pokrývají rostlinu tak hustě, že z výšky vypadá jako sněhová závěj. Právě proto kultivar nese jméno Sommerschnee, tedy letní sníh. Kombinace stříbřitého listu a bílého květu vytváří povrch, který i za šera a v měsíčním světle zůstává nápadně světlý. Britská
Royal Horticultural Society u bílostříbrných výsadeb přímo hovoří o efektu „soumrakové záře“ a plesnivku řadí mezi oblíbené rostliny slavné bílé zahrady v Hidcote.
Jeden trs ale zázraky nedělá. Večerní efekt vzniká teprve opakováním: skupinová výsadba v rozestupu 30 × 30 cm, tedy zhruba jedenáct kusů na metr čtvereční, promění lem záhonu v souvislou světelnou vrstvu. Solitér udělá akcent. Plocha udělá podívanou.
VIDEO Chlupatá bariéra, o kterou si slimáci vylámou zuby
Každý zahradník zná ten pocit: ráno přijdete k záhonu a hosty okousaly přes noc do kostí. Plesnivka patří mezi trvalky, které slimáci s vysokou pravděpodobností obcházejí. Přímý laboratorní test konkrétně na kultivaru ‚Sommerschnee‘ sice dosud publikován nebyl, ale obecný mechanismus je dobře zdokumentovaný.
Studie v časopise
PLOS One z roku 2023 prokázala, že husté, lignifikované trichomy výrazně zhoršují přilnavost slimáků k povrchu listu. Když vědci chloupky z listů odstranili, slimáci se přichytili snáz a okusovali ochotněji. Plesnivka má listy pokryté právě takovým hustým plstnatým vlášením. Pro slimáka je to povrch, na kterém špatně drží a který mu ztěžuje okus. Absolutní garanci odolnosti to neznamená, ale v praxi jde o výrazně bezpečnější volbu než většina hladkolistých trvalek. Himálajská krev a česká zima: kde je háček
Druh Anaphalis triplinervis pochází z pásu táhnoucího se od severního Pákistánu přes Nepál až k jižnímu Tibetu a severnímu Myanmaru. V těch nadmořských výškách zažívá mrazivé zimy, prudké slunce i období sucha. To se promítá do mimořádné odolnosti: RHS řadí druh i kultivar do kategorie H7, tedy pod minus dvacet stupňů Celsia. Český e-shop Loukykvět upřesňuje mrazuvzdornost na zónu 6a, tedy až minus 23 °C.
Háček ale existuje, a neleží v mrazu. Leží ve vodě. České zahradnické zdroje se shodují: plesnivka nesnáší zimní zamokření a těžkou, nepropustnou půdu. Zahradnictví FLOS výslovně varuje před zimním vlhkem. Ideální stanoviště je slunné, s lehčí, dobře odvodněnou zeminou. Beth Chatto navíc koriguje představu absolutní suchomilnosti: na vyloženě vyhladovělém a vyprahlém záhoně může plesnivka v létě vadnout. Propustná, ale ne zcela vyschlá půda, to je její optimum.
A ještě jeden důležitý dovětek: fráze „bez péče“ platí pro zakořeněnou rostlinu, ne pro čerstvou výsadbu. V první sezoně po zasazení chce plesnivka kontrolu vláhy, omezení plevelné konkurence a pozornost. Teprve od druhého roku se z ní stává ta bezstarostná trvalka, kterou si přejete.
Sušené květy, které vydrží celou zimu
Papírovité květy plesnivky patří mezi takzvané trvanlivé květy; po usušení si zachovávají tvar i barvu prakticky beze změny. RHS doporučuje řezat stonky ve chvíli, kdy jsou květy plně rozvinuté, a sušit je zavěšené hlavou dolů několik týdnů na suchém, větraném místě. Beth Chatto zpřesňuje moment sklizně: sbírat čerstvé, ještě než střed květu zhnědne. Výsledkem jsou suché kytice, které vypadají téměř stejně jako živá rostlina, bílé, lehké, s jemně stříbřitým nádechem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková