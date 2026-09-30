Kvete 90 dní v roce, je nenáročný, rozzáří zahradu záplavou barev. Přesto ho Češi ignorují

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Většina zahrad v našich končinách vypadá po celé léto prakticky stejně. Růže, hortenzie nebo klasické šeříky sice na jaře a v brzkém létě okouzlí, pak ale už jen tiše zelenají až do podzimu. Právě v momentě, kdy většina okrasných dřevin už má své nejlepší období za sebou, vstupuje na scénu rostlina s libozvučným jménem pukol indický – také známý jako krepová myrta či indický šeřík.
Tento keř z čeledi kyprejovitých nabízí něco, co mezi běžně dostupnými dřevinami prakticky nenajdete: kvete úctyhodných 90 dní. Od poloviny léta až do hlubokého podzimu dokáže rozzářit zahradu intenzivní barevnou show. Květy s jemně zřasenými okvětními lístky připomínají na dotek krepový papír a jejich paleta sahá od čisté bílé přes pastelovou růžovou až po dramatickou temně červenou nebo levandulovou.
Přesto je v českých zahradách pukol indický téměř neviditelný. Pěstitelé mu vytrvale dávají přednost osvědčeným stálicím, což je obrovská škoda. Tato okrasná dřevina totiž nabízí celoroční estetický zážitek, který mnohé tradiční keře hravě překoná.
Exotický vzhled, minimální nároky
Cizokrajně znějící název a efektní vzhled často vzbuzují dojem, že pěstování takové rostliny bude náročné. Opak je ale pravdou. Lagerstroemia indica potřebuje k úspěšnému životu v podstatě jen dvě základní věci: maximum slunce a propustnou půdu.
Čím více přímého slunečního svitu během dne dopadá na keř, tím bohatší bude jeho květinová exploze a tím lépe také vyzraje dřevo před zimou. Co se týče zálivky, dospělá rostlina s dobře vyvinutým kořenovým systémem výborně zvládá i extrémní letní sucha. Dokáže si poradit i v dlouhých obdobích bez jediné kapky deště, což z ní dělá ideálního kandidáta pro moderní zahrady šetřící vodou.
Důležitý je také typ půdy. Pukol nejlépe prosperuje v mírně kyselé až neutrální půdě – příliš vápenitá mu nesvědčí a může způsobovat žloutnutí listů. Pokud máte na zahradě těžkou jílovitou půdu, stačí do výsadbové jámy přimíchat písek nebo štěrk pro lepší drenáž.
Hlavním důvodem, proč se mu čeští zahrádkáři vyhýbají, je hluboce zakořeněný mýtus o špatné mrazuvzdornosti. Lidé se bojí, že tato vizuálně jemná rostlina nepřežije středoevropskou zimu. Jenže právě tady nastupují moderní vyšlechtěné kultivary.
Moderní odrůdy zvládnou i přes dvacet stupňů mrazu
Je pravda, že mladé sazenice vyžadují v prvních letech důkladnější ochranu kořenového systému – ideálně pomocí silné vrstvy mulče, suchého listí nebo chvojí. Dospělé exempláře moderních odolných kultivarů ale bez problémů snesou mrazy v rozmezí -18 °C až -21 °C.
Odrůdy ze sérií With Love nebo Black Diamond jsou extrémně odolné a pokud jim dopřejete chráněné stanoviště – například u teplejší jižně orientované zdi domu – nemusíte se naší zimy vůbec obávat. Pro chladnější nebo horské oblasti je skvělou alternativou pěstování v prostorné okrasné nádobě na terase, kterou na zimu jednoduše přesunete do chladné, ale světlé místnosti.
Estetická hodnota pukolu navíc zdaleka nekončí v momentě, kdy opadají poslední květy. S příchodem podzimu se jeho olistění mění v ohnivou show zářivě žlutých, oranžových, šarlatových a vínových odstínů, která prozáří sychravé dny.
A dokonce ani v zimě, kdy je rostlina zcela bez listí, neztrácí na vizuální zajímavosti. Hladká kůra starších kmenů se přirozeně odlupuje v tenkých plátech, podobně jako u platanu. Tento proces postupně odhaluje nádhernou mozaiku skořicových, šedých, kávových a jemně růžových tónů. Architektura holých větví s takto dekorativně zbarvenou kůrou působí v zasněžené zahradě nesmírně elegantním a sochařským dojmem.
Radikální řez? Žádný problém
Pokud jde o prořezávání a tvarování, ani zde na pěstitele nečekají záludnosti. Pukol indický kvete výhradně na novém, tedy letošním dřevě. To v praxi znamená, že ho můžete bez obav radikálně prořezávat brzy na jaře, ideálně ještě před začátkem rašení.
Tento osvědčený postup rostlině nijak neublíží, ba naopak masivně podpoří tvorbu nových a silných výhonů. A právě na těchto nových výhonech se v létě objeví o to větší množství vytoužených květů. Pravidelný jarní řez navíc pomáhá udržet keř v kompaktním tvaru a umožňuje krásně vyniknout architektonické stavbě větví.
Mnozí zahradní designéři ho z tohoto důvodu s oblibou pěstují ve formě menšího vícekmenného stromku s elegantně odhalenou spodní částí. Takto tvarovaný exemplář působí v zahradě nesmírně sofistikovaně a dodává prostoru špetku uvolněné jižanské elegance.
Kombinace všech těchto faktorů dělá z krepové myrty naprostý unikát, který by si zasloužil na našem území nesrovnatelně více prostoru. Poskytuje fantastický celoroční vizuální zážitek, absolutně nevyžaduje složité obskakování, je odolná vůči suchu a dovede sebevědomě prozářit i ta nejvyprahlejší místa na pozemku.
Je nejvyšší čas odložit zbytečné obavy a dát v našich zahradách šanci spolehlivým a oslnivým druhům. Pokud hledáte způsob, jak svému venkovnímu prostoru dodat výjimečný charakter a zároveň se nechcete stát otrokem vlastní zahrady, indický šeřík je zaručeně tou nejlepší volbou. Jde o živý poklad, který trpělivě čeká, až ho čeští milovníci flóry konečně plně docení.
Zdroje článku: nkz.cz, dumazahrada.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná