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Květák z trouby je absolutní bomba – zapekla jsem ho se sametovou omáčkou a rodina si jen mlaskala. Smažený už nemá šanci

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Máte chuť na květák trochu jinak než ve strouhance? Květák v bešamelové omáčce se sýrem je hebký, krémový a na povrchu krásně zapečený.
Květák z trouby je absolutní bomba – zapekla jsem ho se sametovou omáčkou a rodina si jen mlaskala. Smažený už nemá šanci

Květák z trouby je absolutní bomba – zapekla jsem ho se sametovou omáčkou a rodina si jen mlaskala. Smažený už nemá šanci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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