Květ mění barvu z růžové na modrou přímo na stonku. Zapomenutá česká bylinka z lesa léčí kašel a dýchací cesty lépe než sirup

Většina bylinkářů si plicník lékařský (
Pulmonaria officinalis) spojuje výhradně s jarním kvetením. Jakmile poslední vijan odkvetl, zájem opadne. Jenže sezóna listu a nadzemní části pokračuje hluboko do podzimu. Studie publikovaná v časopise Molecules v roce 2018 přímo srovnává jarní a podzimní metabolický profil nadzemní části plicníku a potvrzuje, že podzimní materiál má smysl sbírat. Proč květ plicníku mění barvu a co prozrazuje o rostlině
Plicník patří k hrstce středoevropských bylin, u nichž se barvoměna odehrává přímo na živé rostlině. Mladé korunní plátky jsou růžovočervené, starší přecházejí do modrofialového odstínu. Za proměnou stojí antokyanová barviva reagující na posun pH uvnitř pletiva: v kyselejším prostředí zůstávají červená, se stoupající zásaditostí se přelévají do modra. Na jediném stonku tak vedle sebe kvetou květy v různých stádiích, což vytváří charakteristický dvoubarevný vijan.
Právě tato nápadná vlastnost přitahovala pozornost středověkých bylinkářů. Skvrnité přízemní listy četli podle takzvané signatury rostlin jako obraz nemocné plíce, a odtud pochází české jméno i staletá pověst léčivky na choroby hrudníku. Moderní věda signaturu jako důkaz účinnosti nepřebírá, ale tradiční respirační reputaci plicníku odborné zdroje stále zaznamenávají.
Kde v českém lese plicník hledat a jak ho bezpečně poznat
Plicník lékařský roste roztroušeně až hojně od nížin po vrchovinu. Podle databáze
Pladias jde o taxon vázaný hlavně na zapojený listnatý a smíšený les, v termofytiku i mezofytiku. Hledat ho má smysl v hájích, na lesních okrajích a v křovinatých lemech.
Rozpoznávací znaky v terénu:
Výška: 10–35 cm. Lodyha: hustě chlupatá, vzpřímená. Přízemní listy: vejčité, výrazně bíle skvrnité (klíčový determinační znak). Lodyžní listy: přisedlé, bez řapíku. Květenství (jaro): vijan s květy měnícími barvu z růžové do modrofialové.
V září samozřejmě květy nenajdete. Sběratelsky relevantní jsou listy a celá nadzemní část. Materiál z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy výslovně uvádí, že se u plicníku sbírají právě listy.
VIDEO Právní rámec sběru: běžný les versus chráněné území
Plicník lékařský nefiguruje v českém červeném seznamu ani nepodléhá zákonné druhové ochraně. Pro sběrače to znamená volnější režim, ovšem s důležitou podmínkou.
Lesní zákon (č. 289/1995 Sb.) upravuje obecné užívání lesa a povoluje sběr lesních plodů za předpokladu, že nedochází k poškozování porostu. V běžném hospodářském lese tedy šetrný sběr listů plicníku problém nepředstavuje.
Jiná situace panuje ve zvláště chráněných územích. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích sběr rostlin zakazuje, pokud výjimku neudělí příslušný orgán. Praktické pravidlo: mimo rezervace sbírejte s rozumem, v rezervacích nechte bylinu na místě.
Tradiční účinky na dýchací cesty, a co za nimi skutečně stojí
Plicník bývá tradičně vedený jako expektorans a prostředek proti kašli. Přehledová studie z roku 2023 publikovaná v
PeerJ popisuje obecné mechanismy bylinných drog při léčbě kašle: obalový efekt slizových látek na podrážděné sliznici, usnadnění vykašlávání a doprovodné protizánětlivé působení. Plicník do tohoto rámce zapadá.
Přímé klinické studie zaměřené výhradně na
Pulmonaria officinalis jsou v otevřených zdrojích omezené. Tradiční a praktická alternativa k lékárenským sirupům, ano. Prokázaná převaha nad standardizovaným přípravkem zatím doložena není. Nálev z čerstvé natě přináší širší rostlinný profil, lékárenský sirup zase nabízí přesné dávkování a kontrolované složení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková