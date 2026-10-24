Kvalita pracích přípravků se může výrazně lišit. Jednoduchý test rychle ukáže, které si se špínou poradí nejlépe

Pokud se vám na opraném oblečení stále něco nezdá, zkuste nejdříve vyzkoušet, zda jsou vaše přípravky na prádlo dostatečně silné.
Občas se vám může zdát, že je prádlo po vytažení z pračky stále špinavé, flekaté a obecně nevzhledné. V jiných případech se stane, že barevné oblečení
začne blednout nebo se vám na černém textilu objeví bílé skvrny. Všechno tohle se děje mimo jiné také proto, že máte buď příliš slabý, nebo naopak moc silný prací prostředek. Jakmile tedy zjistíte některý z výše popsaných nedostatků, před dalším použitím své přípravky otestujte. Fotografie: Unsplash Na test vám bude stačit jen jedno vejce
Někteří lidé mají potřebu brát si více pracích prostředků v menších baleních, aby zjistili, jaký jim vyhovuje ze všech nejvíce. Pak si najdou
jeden, který používají stále dokola na všechny typy oblečení. To však nemusí být správné řešení, jelikož každý druh textilu má své unikátní vlastnosti, na něž musíte brát ohled. Je proto vhodné, abyste doma měli několik pracích prostředků a používali je na různé prádlo. Fotografie: Unsplash
Rozdělte si přípravky podle použití, tedy určete, který budete brát na praní bílého textilu, zvlášť pak uchovávejte prostředek na textil barevný a na černý. Pomocí čeho však zjistíte,
jaký přípravek je nejlepší na daný druh prádla? Způsob testování jednotlivých pracích prostředků je jednoduchý a stačí vám na něj jen jedno vejce. To uvařte natvrdo, oloupejte a doneste si přípravky, jejichž vlastnosti, sílu a efektivitu budete chtít vyzkoušet.
Některé mohou být příliš silné
Do sklenice o objemu 3 dcl napusťte teplou vodu a rozmíchejte v ní 1 čajovou lžičku pracího prostředku tak, aby se rozpustil. Toto proveďte s každým přípravkem, který na praní oblečení používáte.
Připravte si stejný počet natvrdo vařených vajec, jako máte sklenic vody s pracími prostředky. Všechna je zbavte skořápky a pomalu ponořte do sklenice s vodou, v níž je necháte po dobu 24 hodin. Fotografie: Unsplash
Po jednom dni zkontrolujte vejce, jejichž stav by měl být rozličný. Jestli však zůstane některé v celku, máte jistotu, že je dotyčný prací prostředek
příliš slabý a váš textil tak nedokáže důkladně oprat. Pokud by se však vejce celé rozpustilo, je přípravek natolik silný, že by mohl vyžrat i barvu z oblečení. Tyto prostředky experti doporučují používat pouze na bílé prádlo nebo na silně znečištěný textil. Správně se má jen začínat rozpouštět
Nejlepší prací prostředek na všechny typy oblečení vejce jen změkčí a způsobí, že se po 24 hodinách začne lehce rozpouštět. Tímto přípravkem vyčistíte prádlo, ale zároveň
budete mít jistotu, že nepovolí barva textilu. Ten prostředek, který s vejcem vůbec nic neudělal, můžete odložit stranou, nebo ho dokonce vyhodit, jelikož je téměř k ničemu. Nechte si jen ty, jimiž jste dokázali vejce rozpustit alespoň zčásti.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Přípravky na praní textilu mají různou sílu a efektivitu. Ty nejlepší odhalíte jednoduchým testem appeared first on BydlímeÚtulně.cz.