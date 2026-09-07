Kurňa do pytle, bavilo mě to. Fotbalový trenér Holoubek přiznal, že na stadionech nezažil atmosféru jako na šipkách v Praze

David Holoubek stál 5. září 2026 v hale PVA EXPO Praha vedle svého syna, kolem něj řvalo několik tisíc lidí jméno Michaela van Gerwena a on měl problém. Ligový trenér se čtyřmi kluby v životopise a 62 zápasy na lavičce první ligy nedokázal v hlavě najít jediný fotbalový zážitek, který by se tomu vyrovnal. „Tohle mě kurňa bavilo,“ řekl potom do kamery TN Live s výrazem člověka, který právě přehodnotil, co slovo atmosféra vlastně znamená.
Dvacet minut jednoho chorálu
Holoubkův klíčový moment přišel během sobotního 2. kola, kdy van Gerwen nastoupil na pódium. Letňanská hala se proměnila v jeden souvislý chorál, publikum skandovalo jméno nizozemské hvězdy zhruba dvacet minut v kuse a z duelu udělalo vrchol celého víkendu. Holoubek po zápase popsal, že mu naskočila husí kůže a že televize ten zážitek jednoduše nepřenese. Člověk to musí stát a cítit.
Z fotbalu zná, jak sám řekl, „velkou, malou nebo žádnou“ atmosféru. Tady ale narazil na něco jiného, energii, která se neobracela proti nikomu. Žádné nadávky na rozhodčího, žádný nenávistný pokřik směrem k soupeři. Jen kolektivní radost z toho, že se děje něco výjimečného.
Proč v Letňanech neteče žluč
Přátelský charakter pražského turnaje není náhoda ani výsledek české povahy. Organizátoři ho aktivně chrání pravidly. Oficiální návštěvnický řád zakazuje vstup v klubových fotbalových barvách, bučení, pískání i provokativní nápisy. Výsledkem je prostředí, kde pivo teče proudem, ale agrese ne.
Holoubek to přeložil po svém: na šipkách prostě není klasický nepřítel. Fanoušci fandí show, ne proti někomu. A právě tohle podle něj vytváří intenzitu, kterou český fotbal v tak čisté podobě nenabízí.
Není přitom sám, kdo si toho všiml. Jonny Clayton po svém zápase řekl, že pražské publikum snese srovnání s největšími akcemi a že by si tu dokázal představit i Premier League. Luke Humphries označil Prahu za svou nejoblíbenější zastávku na European Tour. A van Gerwen? Ten mluvil o podpoře, jakou nikde jinde nezažil.
Čísla, která mluví za sebe
ČEZ Czech Darts Open 2026 běžel od 4. do 6. září a zájem publika překonal všechny předchozí ročníky. Promotér Pavel Korda před víkendem pro Forbes hlásil přes 18 tisíc prodaných vstupenek, oficiální mediální sekce turnaje počítala s více než 22 tisíci diváky. Sobotní a nedělní večerní bloky byly vyprodané, zbytek víkendu zaplněný zhruba z osmdesáti procent.
Pro srovnání: před dvěma lety se prodalo přibližně 12 tisíc lístků. Nárůst o polovinu za dva roky ukazuje trajektorii, kterou v českém sportu nemá moc disciplín.
Korda, kterého Seznam Zprávy označují za člověka, jenž pro popularitu šipek v Česku udělal zřejmě nejvíc, buduje scénu systematicky od roku 2015, komentuje na Nova Sport, organizuje exhibice, přiváží hvězdy. Výsledek jeho práce teď chodí obdivovat i lidé z úplně jiných sportovních světů.
Signál pro český sport
Když Karel Sedláček po své domácí porážce v sobotu řekl, že nic lepšího v životě nezažil, mluvil o publiku. Když totéž potvrdil van Gerwen, Clayton i Humphries, přestal to být jen zdvořilostní kompliment hostujících hvězd. A když stejnou věc řekne ligový fotbalový trenér s desetiletou praxí na lavičce, člověk, jehož profesí je číst atmosféru stadionu, má to váhu jiného kalibru.
Holoubkův výrok podle nás funguje jako potvrzení něčeho, co si šipkařská komunita říká už pár let: pražská zastávka přerostla status „té šipkařské akce“ a stala se plnohodnotnou sportovní show. Takovou, na kterou se chodí nejen kvůli šipkám, ale kvůli pocitu, který jinde v Česku takhle snadno nenajdete. Holoubek na turnaj dorazil se synem, protože spolu doma hází šipky. Odcházel s husí kůží a větou, která by mohla viset nad vchodem do letňanské haly: „Tohle musíte zažít naživo.“
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta