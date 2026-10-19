Kurkuma ze spíže funguje na zahradě jako přírodní fungicid i insekticid. Smíchaná s popelem vytvoří podzimní hnojivo za pár korun

Ani v podzimních měsících práce na zahradě neubývá. Sice již opadlo pravidelné zalévání, z velké části i pletí a likvidování škůdců, objevila se však nová povinnost – každoroční hnojení půdy. Poděkujte na podzim zahradě tím, že
vyčerpané půdě dopřejete chybějící živiny, které přes léto musela vydat rostoucím plodinám. Díky správně aplikovaným přírodním hnojivům bude odpočatá a obohacená zem na jaře zase připravená k setí i výsadbě. Na zdravé půdě zdravé plodiny
Péče o půdu je na zahradě stejně důležitá, ne-li důležitější, než péče o samotné rostliny. Jedině zdravá půda bude dostatečně úrodná a porostou na ní zdravé plodiny. Hnojení na podzim by mělo zahrnovat především
dva důležité prvky – draslík a fosfor. Před minerálními hnojivy dejte rozhodně přednost organickým, která se postarají lepší strukturu země a bohatý půdní život. Nezapomeňte v těchto měsících ani na pohnojení a ošetření skleníku. Hnojení na podzim s popelem a kurkumou
Máte-li k dispozici popel z chemicky neošetřeného dřeva – polen, pelet nebo dřevěných briket, naskytl se vám skvělý prostředek ke hnojení zahrady na podzim. Vyčerpané půdě totiž
dodá draslík, fosfor, hořčík a vápník. Zcela nejvýživnější je pak popel z tvrdých dřevin nebo slunečnicové natě. Účinky popela ještě podpoří kurkuma, stačí si z dvou běžně dostupných ingrediencí připravit zálivku.
Tři šálky popela zalejte deseti litry vody – nejprospěšnější je dešťovka. Směs důkladně zamíchejte a nechte jednu hodinu louhovat. Obohatit roztok můžete i o
několik lžic humátu. Poté přidejte lžíci kurkumy, která má příznivé účinky nejen na lidské zdraví, ale i na půdu. Kromě toho, že obsahuje spoustu živin, je přírodním fungicidem a insekticidem. Nakonec jeden šálek hnojiva zřeďte 10 litry vody a půdu zalijte. Jakmile zem vyschne, hnojení ještě jednou zopakujte. Zdroj fotografie: Pixabay Před zimními mrazy půdu ochrání vyseté zelené hnojení Zeminu obohatí kompost a hnůj
Nenahraditelnými organickými hnojivy v každé zahradě jsou dobře rozleželý kompost a hnůj. Kompost přidávejte každoročně, hnůj jednou za tři až čtyři roky podle toho, jaké plodiny jste na záhoně pěstovali nebo se chystáte pěstovat. Už na podzim byste tedy
měli mít představu, co kde bude v příštím roce růst, a podle toho záhon připravit. Hnůj ocení na živiny náročné plodiny, jako jsou rajčata, okurky, dýně či cukety. Poté, co hnůj či kompost do půdy zapracujete, nezapomeňte ji zamulčovat, abyste ji ochránili před erozí a povětrnostními vlivy. Na podzim se hodí i zelené hnojení
Chcete-li zúrodnit udusanou, těžkou nebo chudou půdu, sáhněte po zeleném hnojení. Na prázdné záhony se v takovém případě vysejí vhodné rostliny, které se nechají vyrůst. Pokud je necháte i vykvést, budou pastvou pro včely i vaše oko.
Důležité je jen to, aby se nevysemenily. Na záhonech je nechte přes zimu, ochrání tak zem před mrazy. Na jaře už stačí rostliny posekat a zarýt do půdy, kterou tak obohatíte o dusík. K hnojení na podzim se hodí například jetel, svazenka, řeřicha, hořčice nebo žito.
VIDEO Srdcem každé zdravé zahrady je kompost
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři