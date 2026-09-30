Kurkuma má probudit k životu i téměř uhynulé orchideje. Novými květy mohou podle pěstitelů obrůst v rekordním čase

Orchidej je krásnou rostlinou, kterou si mnoho lidí pěstuje na parapetech jako okrasnou rostlinu. Pěstování není složité, ale pokud začne umírat, měli byste využít kurkumu.
Při pěstování orchideje můžete občas narazit na problém, který způsobí, že rostlina nakonec uhyne. Abyste se vzniku jakéhokoliv problému vyhnuly,
měli byste si zjistit, jak tuto pokojovou květinu správně pěstovat. I přesto se však někdy může objevit žloutnutí listů, hniloba kořenů nebo jiné potíže. Základem je správné pěstování orchideje
Každá rostlina vyžaduje speciální péči, díky které se jí daří a dělá majitelům radost hezkými listy nebo dokonce květy. U orchideje vám postačí,
pokud ji budete zalévat alespoň jednou týdně a dáte ji do místnosti, kde je okolo 20 °C. Umístěte ji nejlépe na parapet nebo tam, kde mají dostatek světla, ale nedopadají na ně přímé sluneční paprsky. Zachraňte umírající orchidej
U orchideje se může stát, že její listy začnou žloutnout a kořeny vysychat. I když už si budete možná s největší pravděpodobností
myslet, že orchidej zahynula, pokuste se ji ještě zachránit. K tomu vám bude stačit prášek kurkumy, která dokáže orchidej obnovit a květinu tak zachránit na poslední chvíli.
Využijte sílu kurkumy
Kurkumu využívá mnoho lidí, protože má pozitivní účinky na lidské zdraví. Prášek z kurkumy má pro orchidej antibakteriální a antiseptický účinek.
Dále obsahuje prospěšné látky, které u orchidejí způsobí to, že rostlina bude lépe růst a vyvíjet se. Pro záchranu orchideje kurkumou si připravte jednoduše roztok. Fotografie: Unsplash
Rozpusťte 1 lžičku kurkumy v 0,5 litru vroucí vody a směs nechte vychladnout. Zatímco bude voda chladnout,
vyndejte orchidej ze starého substrátu a z rostliny jednoduše odřízněte poškozené a vyschlé kořeny. Zároveň odřízněte kousek stonku z květiny, abyste se dostali k ještě nevyschlé části. Zázrak, který vám zachrání orchidej
Do připraveného roztoku ponořte vámi ořezanou orchidej a nechte ji v tekutině přibližně 30 minut. Po této době
orchidej vyndejte a na všechny řezy ještě naneste kurkumový prášek. Takto ošetřenou rostlinu nakonec umístěte do květináče, do něhož si připravte rašeliník. Nemusíte se obávat, jelikož rašeliník není složité sehnat.
Místo zalévání obyčejnou vodou je potřeba používat vodu s kurkumou a jednou za 2 týdny orchidej zalejte touto směsí.
Zároveň tuto tekutinu dejte i do rozprašovače a ve stejném intervalu postřikujte listy. Během dalších 3 týdnů by se měla rostlina vzpamatovat a po uplynutí této doby zjistíte, zda se vám tento pokus vydařil.
Zdroj:
GardeningKnowHow, Orchidfriends
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Téměř mrtvé orchideje budou v rekordně krátkém čase opět obrostlé novými květy. Obyčejná kurkuma má životabudící účinky pochází z webu Světkreativity.