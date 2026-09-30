Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kurkuma má probudit k životu i téměř uhynulé orchideje. Novými květy mohou podle pěstitelů obrůst v rekordním čase

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Orchidej je krásnou rostlinou, kterou si mnoho lidí pěstuje na parapetech jako okrasnou rostlinu. Pěstování není složité, ale pokud začne umírat, měli byste využít kurkumu.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: iStock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:08

Reklama
Další články z Světkreativity
Meteorologové varují před silnými dešti: V těchto oblastech může spadnout až 170 litrů vody
Meteorologové varují před silnými dešti: V těchto oblastech může spadnout až 170 litrů vody
Do rozbouřené řeky za cizím dítětem skočila bez jediného zaváhání. Jeho matka mezitím pouze přihlížela ze břehu
Do rozbouřené řeky za cizím dítětem skočila bez jediného zaváhání. Jeho matka mezitím pouze přihlížela ze břehu

Dítě je dar, kterého by si měl každý rodič nadevše vážit. Opatrovat jej, vychovávat a starat se o něj se...

Test dějepisných znalostí ze základní školy: Kdo nezodpoví ani 7 z 10 otázek, ten by se měl dovzdělat
Test dějepisných znalostí ze základní školy: Kdo nezodpoví ani 7 z 10 otázek, ten by se měl dovzdělat

Co si ještě pamatujete z hodin dějepisu? Vyzkoušejte deset otázek zaměřených na české i světové dějiny....

Podzim 2026 prochází zásadními změnami: Meteorologové mají na příští týdny špatnou zprávu
Podzim 2026 prochází zásadními změnami: Meteorologové mají na příští týdny špatnou zprávu

Klimatologové zjistili, že období extrémních veder se v mnoha částech světa prodlužuje. Změny se týkají...

Štěpán zdědil několik milionů, přesto se zdá, že z nich neuvidí ani korunu: Do cesty se mu postavila hloupá chyba
Štěpán zdědil několik milionů, přesto se zdá, že z nich neuvidí ani korunu: Do cesty se mu postavila hloupá chyba

Miliony korun ukryté v trezoru se změnily v bezcenné bankovky. Muž se nyní snaží jejich výměnu prosadit...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.