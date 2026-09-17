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Kuřecí prsa jen naplním, zabalím do slaniny a šup s tím do trouby – rychlý oběd, který je hotový raz dva a chutná naprosto skvěle

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Máte chuť na šťavnaté kuře bez smažení? Zabalte maso do slaniny a upečte ho v troubě, kde získá krásně křupavý povrch a zůstane příjemně šťavnaté.
Kuřecí prsa jen naplním, zabalím do slaniny a šup s tím do trouby – rychlý oběd, který je hotový raz dva a chutná naprosto skvěle

Kuřecí prsa jen naplním, zabalím do slaniny a šup s tím do trouby – rychlý oběd, který je hotový raz dva a chutná naprosto skvěle

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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