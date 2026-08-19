Kuřecí nudličky na kari s červenou paprikou, fazolovými lusky a jablkem: Nezvyklé složení, ještě lepší chuť

Někdy není čas na dlouhé vaření, ale oběd se udělat musí. V tu chvíli se člověk začne po kuchyni rozhlížet po něčem rychlém a zároveň dost chutném, aby u stolu nikdo nekroutil hlavou. Právě tehdy sahám po kuřecích nudličkách na kari s rýží. Je to jídlo z jedné pánve, voní kořením a chuť mu nenápadně přidá i malý kousek jablka. Díky krátkému restování masa a troše solamylu je hotové poměrně brzy.
Recept jde upravit podle toho, co je zrovna doma. Základ nechávám stejný:
kuřecí prsa, . Přidám trochu červené papriky nakrájené na jemné nudličky, pár kari, vývar, paprika a rýže fazolových lusků a kousek jablka, který omáčku zjemní. Nic složitého. Na talíři to ale nepůsobí úplně obyčejně.
Můj tip je jednoduchý: Maso opékejte opravdu krátce a na vyšším plameni. Když se kuřecí nudličky dusí moc dlouho hned od začátku, bývají pak sušší. Lepší je nejdřív je zatáhnout na pánvi a teprve potom podlévat. Kari v domácí kuchyni funguje překvapivě jednoduše
Kari koření je v domácích kuchyních už dávno jako doma, i když si pod ním každý představí trochu něco jiného. Někdo sáhne po smetanové omáčce, jiný nechá jídlo lehčí a zahustí ho jen škrobem. Tahle verze je mi blízká právě proto, že není těžká, ale chuť má výraznou. Recept na rychlé kuřecí nudličky na kari s rýží
Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 35 minut Ingredience pro přípravu 600 g kuřecích prsou 2 lžíce oleje 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 2 lžičky kari koření 1 menší červená paprika 150 g fazolových lusků 1 menší kousek jablka 1 lžička sušeného česneku 1 lžíce sójové omáčky 250 ml kuřecího vývaru 1 lžíce solamylu 3 lžíce vody na rozmíchání solamylu 250 g jasmínové rýže 500 ml vody na rýži Postup přípravy kuřecích prsou na kari s jasmínovou rýží
1.
Kuřecí prsa omyjte, osušte a nakrájejte na tenké nudličky. Osolte je, opepřete a promíchejte s částí kari koření. Maso se tak ochutí ještě před restováním.
2. Do hrnce nasypte
jasmínovou rýži, zalijte ji 500 ml vody, lehce osolte a uvařte doměkka podle zvyklosti. U nás ji po dovaření nechávám ještě chvíli pod pokličkou dojít, bývá pak hezky sypká.
3. Na větší pánvi rozehřejte
olej a maso na něm zprudka opečte. Stačí asi 4 až 5 minut, aby byly nudličky zatažené a místy lehce zlatavé.
4. Přisypte
kari koření a krátce ho na pánvi zarestujte, zhruba 30 sekund. Tehdy se koření rozvoní nejvíc, ten krok se opravdu nevynechává rád.
5. Přilijte
vývar, promíchejte a nechte maso pod pokličkou krátce dusit asi 5 minut. Šťáva se spojí s kořením a maso zůstane měkké.
6. Mezitím nakrájejte
červenou papriku na tenké proužky, fazolové lusky na menší kusy a kousek jablka na drobné kostičky. Jablka stačí opravdu málo, nemá být výrazné, jen omáčku zjemnit.
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7. Do pánve přidejte připravenou
papriku, fazolky, jablko, sójovou omáčku a sušený česnek. Vše promíchejte a bez pokličky provařte dalších 5 až 6 minut, aby zelenina změkla, ale nepřišla o barvu.
8. V hrnku rozmíchejte
solamyl ve 3 lžících vody a vlijte ho do pánve. Míchejte asi 1 minutu, omáčka lehce zhoustne a obalí maso i zeleninu.
9. Nakonec vše dochuťte
solí a pepřem. Kdo chce výraznější chuť, může přidat ještě malou špetku kari, ale opatrně, ať nepřebije ostatní suroviny.
10. Podávejte hned s horkou
rýží. Když něco zůstane, dejte nudličky do lednice a snězte je nejlépe do druhého dne; při ohřívání přidejte lžíci vody nebo vývaru, aby omáčka zůstala vláčná. Foto: Homakaim Liiuwma – Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Jasmínová rýže je velmi důležitá pro chuť, nejraději ji kupuju v SAPě Rady z domácí kuchyně Jestli chcete jemnější verzi, můžete ke konci přilít pár lžic smetany. Omáčka bude kulatější, ale i bez ní funguje dobře. Červená paprika je do tohoto receptu lepší než zelená, protože je sladší a s kari si rozumí o něco víc. Kdo má rád ostřejší jídla, může přidat špetku chilli. Já ho dávám jen tehdy, když vím, že děti budou jíst něco jiného.
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