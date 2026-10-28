Kuřecí maso jsem vyzkoušela už na 1000 způsobů, ale tento recept nemá konkurenci – a přitom si vystačím jen s pár surovinamiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kuřecí maso jsem vyzkoušela už na 1000 způsobů, ale tento recept nemá konkurenci – a přitom si vystačím jen s pár surovinami
Článek byl publikován 28.10.2026 05:07
Tento neuvěřitelně rychlý majonézový salát s krabími tyčinkami se hodí ke svačině, na slavnostní chlebíčky...
Pochutnejte si na křupavém pokrmu s neuvěřitelně šťavnatou náplní. Zapečené tortilly plněné bramborami a...
Připravte si vláčný korpus, zdobený jemným krémem a naplněný sladkými banány. Krtkův dort s karamelem na...
Pokud nevíte, co připravit hostům ke slavnostnímu obědu, je krkovice pečená v celku se zeleninou perfektní...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Oblíbená pekárna v Česku nadobro končí: Výrobce oznámil uzavření závodů a zákazníci se bouří
- Velký kvíz pro české houbaře: Kdo nezíská ani 6 z 10 bodů, měl by se co nejrychleji dovzdělat
- Mini koňakové špičky jsou elegantní cukrářský zákusek, který si můžete připravit i doma
- Vláčná kynutá bábovka s bohatou makovo-povidlovou náplní: Dezert pro sváteční i všední odpoledne