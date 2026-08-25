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Kuřecí křidélka s bramborami z 1 pekáče jsou naše nejoblíbenější nedělní jídlo. Stačí pár minut přípravy a tato zázračná marináda

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Křupavá křidélka, zlatavé brambory a vůně česneku s rozmarýnem z jednoho pekáče. Tahle večeře vypadá obyčejně, ale marináda z ní udělá jídlo, o které se u stolu strhne boj.
Kuřecí křidélka s bramborami z 1 pekáče jsou naše nejoblíbenější nedělní jídlo. Stačí pár minut přípravy a tato zázračná marináda

Kuřecí křidélka s bramborami z 1 pekáče jsou naše nejoblíbenější nedělní jídlo. Stačí pár minut přípravy a tato zázračná marináda

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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