Kuřecí kousky ve sladkokyselé omáčce chutnají přesně jako z asijského bistra. Manžel o ně teď škemrá každý týden

Když vás omrzí klasické řízky nebo kuře pečené v troubě, zkuste šťavnaté kuřecí kousky ve sladkokyselém nálevu. Maso obalte v kukuřičném škrobu a vejci, krátce opečte na pánvi a potom nechte dopéct v omáčce z kečupu, cukru, sójové omáčky a dvou druhů octa. Omáčka má sladkou i kyselou chuť, příjemně výraznou díky sójové omáčce.
Sladkokyselá omáčka se v čínské kuchyni podává k masu i zelenině, často jako doplněk smažených pokrmů. Podle receptu může být sladší, nebo naopak výrazně kyselejší. V tomto receptu se o sladkou složku stará cukr a kečup, zatímco bílý a jablečný ocet dodávají omáčce kyselost. Sójová omáčka ji dochutí a sušený česnek přidá jemné kořeněné aroma.
Kukuřičný škrob se v asijské kuchyni používá při obalování masa i k zahušťování omáček. Pomáhá vytvořit na povrchu kuřete tenkou vrstvu, která při opečení lehce zezlátne. Protože se ale maso následně peče v omáčce, obal postupně změkne a nenaservírujete ho s trvale křupavou krustou. Pokud máte raději méně sladká jídla, můžete trochu ubrat cukru. S octem zacházejte opatrně, aby kyselost nepřebila chuť ostatních surovin.
Kuře podávejte nejlépe s jasmínovou rýží, která má jemnou vůni a dobře se kombinuje s omáčkou. Nemáte-li ji po ruce, použijte obyčejnou dlouhozrnnou rýži. K jídlu se hodí také brokolice, mrkev nebo paprika, které můžete krátce podusit, aby zůstaly lehce pevné. Získáte tak vydatný oběd s výraznou sladkokyselou chutí, na který nepotřebujete žádné zvláštní suroviny.
Troubu předehřejte na 165 °C. Kuřecí prsa nakrájejte na přibližně stejně velké kousky, aby se opékaly rovnoměrně. Připravte si 2 misky na obalování masa.
Kuřecí kousky osolte a opepřete ze všech stran. Do první misky nasypte kukuřičný škrob a do druhé rozšlehejte vejce. Misky postavte vedle sebe, aby se vám maso dobře obalovalo.
Každý kousek kuřete nejprve obalte v kukuřičném škrobu a potom ho namočte do rozšlehaných vajec. Dbejte na to, aby byl povrch masa pokrytý ze všech stran. Obalené kousky odkládejte na čistý talíř.
Na pánvi rozehřejte olej na středním plameni. Kuřecí kousky postupně opečte ze všech stran dozlatova, aby se jejich povrch zatáhl. Maso nemusí být v této fázi zcela propečené, protože se bude ještě péct v troubě.
Opečené kuřecí kousky přendejte do pekáče nebo zapékací mísy. Rozložte je pokud možno v 1 vrstvě, aby se omáčka dostala ke všemu masu. Připravte si větší mísu na smíchání sladkokyselého nálevu.
V míse smíchejte cukr, kečup, bílý ocet, jablečný ocet, sójovou omáčku a sušený česnek. Míchejte, dokud se suroviny dobře nespojí a cukr se částečně nerozpustí. Omáčku ochutnejte a podle potřeby přidejte trochu soli, ale počítejte s tím, že sójová omáčka už slanou chuť dodává.
Sladkokyselý nálev rovnoměrně nalijte na kuřecí kousky v pekáči. Vložte do trouby předehřáté na 165 °C a pečte přibližně 60 minut. Každých 15 minut maso opatrně otočte a promíchejte s omáčkou, aby se chutě rovnoměrně rozložily.
Po upečení zkontrolujte, zda je kuřecí maso zcela propečené a omáčka se na něj dobře přichytila. Podávejte horké, nejlépe s jasmínovou rýží, která se výborně hodí ke sladkokyselé chuti. Zbylou omáčkou můžete při servírování přelít maso i rýži.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová