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Kuřecí kousky ve sladkokyselé omáčce chutnají přesně jako z asijského bistra. Manžel o ně teď škemrá každý týden

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Když chcete připravit kuřecí maso trochu jinak, vyzkoušejte pečení ve sladkokyselém nálevu. Omáčka z kečupu, sójové omáčky, cukru a 2 druhů octa dodá masu plnou chuť.
Kuřecí kousky ve sladkokyselé omáčce chutnají přesně jako z asijského bistra. Manžel o ně teď škemrá každý týden

Kuřecí kousky ve sladkokyselé omáčce chutnají přesně jako z asijského bistra. Manžel o ně teď škemrá každý týden

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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