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Kuře v citrónové omáčce jsem vyzkoušela jsem ze zvědavosti a jsem maximálně nadšená – rychlé, snadné a výborné. Vřele doporučuji

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Máte chuť na šťavnaté kuře s omáčkou, která není těžká ani fádní? Citron, máslo a smetana vytvoří jemnou kombinaci, ke které se budete rádi vracet.
Kuře v citrónové omáčce jsem vyzkoušela jsem ze zvědavosti a jsem maximálně nadšená – rychlé, snadné a výborné. Vřele doporučuji

Kuře v citrónové omáčce jsem vyzkoušela jsem ze zvědavosti a jsem maximálně nadšená – rychlé, snadné a výborné. Vřele doporučuji

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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