Kuře na slanině si s plotnou hlavu neláme. S americkými bramborami zvládne večeři skoro samo

Když má být oběd rychle na stole a nechci potom půl hodiny rovnat nádobí kolem dřezu, beru pánev. Kuřecí na slanině s americkými bramborami je u nás doma jedna z těch jistot, ke kterým se člověk vrací bez velkého přemýšlení. Maso se krátce naloží, slanina se vypeče, cibule udělá základ a za chvíli je hotovo. Přitom z pár obyčejných surovin vznikne šťáva, která chutná mnohem plněji, než by se podle seznamu ingrediencí zdálo.
se u nás vaří často, hlavně proto, že s ní nebývá problém ani u stolu. Když ji chci trochu posunout, stačí přihodit pár plátků Drůbež slaniny. Ne moc, jen tolik, aby pustila vůni a tuk. V tomhle receptu dobře funguje i jednoduché promíchání masa s moukou a . Kuřecí se sójovou omáčkou při opečení pěkně zatáhne, mouka se postará o šťávu a člověk pak nemusí vymýšlet žádné další zahušťování.
Můj tip: Máte-li deset minut k dobru, nechte maso po promíchání se sójovou omáčkou, moukou a olejem chvíli stát. Není to složitý krok, spíš taková kuchyňská drobnost, ale ve výsledku je poznat. Proč mají jídla z jedné pánve doma takový úspěch
Rychlost je jen část odpovědi. U jídel z jedné pánve se totiž
chutě propojí přirozeněji, než když se maso, základ a omáčka připravují odděleně. Cibule pustí sladkost, slanina sůl i tuk a kuřecí maso při kratší úpravě neztratí šťavnatost. Tady to platí beze zbytku. Recept na rychlé kuřecí na slanině s americkými bramborami
Doba přípravy: 15 minut Doba tepelné úpravy: 25 až 30 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 2 ks kuřecích prsou 120 g slaniny 1 ks větší cibule 2 lžičky sójové omáčky 1 lžíce hladké mouky 1 lžíce oleje na maso 1 lžíce oleje na pánev 200 až 250 ml vody nebo vývaru dle chuti sůl dle chuti černý pepř 800 g amerických brambor k podávání Postup přípravy kuřecího masa na slanině
1. Kuřecí prsa nakrájejte na menší kousky nebo nudličky. Osolte, opepřete a promíchejte se sójovou omáčkou, hladkou moukou a jednou lžící oleje. Nechte alespoň 10 minut odležet.
2. Oloupejte cibuli a nasekejte ji nadrobno. Slaninu nakrájejte na menší proužky nebo kostičky, ať se v pánvi rychleji vypéká.
3. Jestli připravujete domácí americké brambory, dejte je do trouby s předstihem tak, jak jste zvyklí. K tomuhle masu sedí dobře opečené, s kořením a trochou oleje. Když není čas, poslouží i kupované mražené.
4. Ve větší pánvi rozehřejte olej a vsypte cibuli. Na středním plameni ji restujte, dokud nezesklovatí a nezačne lehce chytat barvu. Tady se nevyplatí spěchat, protože chuť základu stojí hlavně na ní.
5. Přidejte slaninu a nechte ji pořádně vypéct. Pustí tuk, trochu zkřehne a provoní celou pánev. Pokud je slanina hodně tučná, další tuk už nepřidávejte.
6. Do pánve vložte naložené kuřecí maso a zvyšte teplotu. Opečte ho zprudka ze všech stran, aby se zatáhlo a na povrchu získalo lehce zlatavou barvu. Mouka se začne na dně pánve spojovat se základem budoucí šťávy. Foto: Cooky.cz, Maso orestujte na cibulovo-slaninovém základu.
7. Vše zalijte vývarem nebo vodou, promíchejte a stáhněte plamen. Tekutinu přilévejte raději opatrně, podle potřeby se dá vždy doplnit. Šťáva má být spíš hustší, ne řídká. Foto: Cooky.cz, Maso podlijte vývarem a stáhněte plamen.
8. Maso nechte několik minut dusit, přibližně 10 až 12 minut, dokud nebude měkké. Občas promíchejte a hlídejte, jestli se omáčka nepřichytává. Když houstne moc rychle, přidejte pár lžic vody.
9. Nakonec ochutnejte a případně upravte sůl a pepř. Se solí opatrně, protože slanina i sójová omáčka už udělají dost.
10. Hotové kuřecí na slanině podávejte hned, ideálně s čerstvě upečenými americkými bramborami. Zbytky dejte do lednice a snězte do druhého dne. Brambory je lepší ohřát zvlášť, aby aspoň trochu zůstaly křupavé. Slanina, cibule a kuřecí: jednoduchá trojice, která funguje
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