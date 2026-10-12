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Kuře na slanině si s plotnou hlavu neláme. S americkými bramborami zvládne večeři skoro samo

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Když potřebuji uvařit rychlý oběd a nechci mít plný dřez nádobí, sahám právě po jídlech z jedné pánve. Kuřecí na slanině s americkými bramborami je u nás doma taková jistota. Hotové je poměrně rychle, zasytí a díky krátce naloženému masu, cibuli a vypečené slanině má i obyčejná šťáva mnohem plnější chuť.
Obrázek k receptu s názvem Co uvařit bez dlouhého stání u plotny: Kuřecí na slanině s americkými bramborami zvládnete rychle a bez hory nádobí

Obrázek k receptu s názvem Co uvařit bez dlouhého stání u plotny: Kuřecí na slanině s americkými bramborami zvládnete rychle a bez hory nádobí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Co uvařit bez dlouhého stání u plotny: Kuřecí na slanině s americkými bramborami zvládnete rychle a bez hory nádobí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 13:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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