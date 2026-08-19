Kuře na paprice v rychlejší rodinné verzi, kde prsní řízky zůstanou šťavnaté a omáčka hebká

Kdykoliv přemýšlím, co uvařit k obědu, aby si pochutnala celá rodina bez dlouhého stání u plotny, jemné
je pro mě naprostou kuře na paprice sázkou na jistotu. Šťavnatá kuřecí prsíčka dušená v paprikovém základu a zjemněná poctivou smetanou ke šlehání vytvoří nádherně sametovou , která pohladí po duši. V kombinaci s oblíbenými omáčku vznikne poctivý, hřejivý pokrm, k němuž se všichni rádi vracejí. těstovinami
Celé tajemství dokonalé omáčky spočívá v
krátkém orestování sladké mleté papriky na jíškovém základu a následném rozmixování do úplné hladkosti. zůstávají díky dušení vcelku úžasně Kuřecí prsa křehká a nevysouší se.
Můj tip zní: Mletou papriku po přisypání k mouce a cibulce opékejte jen několik málo vteřin a ihned ji zalijte studenou vodou, protože zhořknutí papriky by zkazilo jemnou chuť celé omáčky. Recept na smetanové kuře na paprice s těstovinami
Příprava této klasické omáčky je velmi
snadná a přehledná. Postup zahrnuje zesklovatění cibulky, zatažení kuřecích prsních řízků, vytvoření paprikového základu, pozvolné dušení masa do měkka, rozmixování omáčky se smetanou a uvaření těstovin. Celkový čas přípravy pokrmu: 55 minut Ingredience potřebné k přípravě
Maso a papriková omáčka: 600 g kuřecích prsních řízků 1 střední cibule 3 lžíce oleje 1 vrchovatá lžíce hladké mouky 2 vrchovaté lžičky mleté sladké papriky 750 ml vody 200 g smetany ke šlehání 33% 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře
Podávání: 400 g těstovin (např. kolínka, šrouby nebo třeba halušky) 1 proutka čerstvé petrželky (na ozdobu) Postup při přípravě lahodného kuřete na paprice
1. Oloupanou
cibuli nakrájejte nadrobno a v hlubokém hrnci na rozpáleném oleji ji nechte zesklovatět.
2. Do hrnce ke zesklovatělé cibulce vložte očistené celé
kuřecí prsní řízky a nechte je z obou stran krátce zatáhnout. Foto a Zdroj: se souhlasem Rychle se najíst, kuře osmahneme vcelku
3. Zatažené maso dočasně vyndejte z hrnce stranou na talíř.
4. K cibulovému základu přisypte vrchovatou lžíci
hladké mouky, krátce promíchejte a přisypte dvě vrchovaté lžičky mleté sladké papriky.
5. Vše rychle zamíchejte a ihned zalijte gejzírem 750 ml
vody, aby paprika nehořkla.
6. Do hrnce vraťte zatažené maso, ochuťte
solí, mletým černým pepřem a pod pokličkou vařte maso do měkka přibližně 30 minut.
7. Uvařené měkké maso opatrně vyndejte z hrnce a ostrým nožem ho nakrájejte na úhledné plátky.
8. Zbylou šťávu v hrnci ponorným mixérem rozmixujte dohladka, přilijte
smetanu ke šlehání 33% a na mírném ohni vařte ještě 5 minut. Foto a Zdroj: se souhlasem Rychle se najíst, vaříme společně
9. Mezitím v samostatném hrnci v osolené vroucí vodě uvařte
těstoviny podle návodu na obalu do poloměkka a poté je sceďte.
10. Omáčku podle potřeby dochuťte
solí či mletým černým pepřem, vraťte do ní nakrájené maso na prohřátí a podávejte s uvařenými těstovinami posypanými nasekanou čerstvou petrželkou. Tipy redakce: Pro ještě hlubší chuť omáčky můžete místo obyčejné vody použít poctivý drůbeží vývar. Smetanu ke šlehání vyndejte z lednice včas, aby měla pokojovou teplotu a v horké omáčce se nesrazila. Pokud máte rádi pikantnější pokrmy, nahraďte část sladké papriky špetkou pálivé mleté papriky nebo mletého chilli. Pro docílení ještě jemnější konzistence můžete omáčku po rozmixování navíc přecedit přes jemné sítko. Místo těstovin se jako tradiční příloha skvěle hodí také houskový knedlík nebo domácí máslové halušky.
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Foto a recept: Se souhlasem Rychle se najíst