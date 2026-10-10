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Kuře na paprice s rychlým kynutým knedlíkem: Jídlo, co potěší vnoučata i dospělé

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Když se u nás doma sejdou vnoučata kolem stolu, na kuře na smetaně bývá spoleh. Je to poctivé jídlo, které zasytí, omáčka je jemná díky kořenové zelenině a zakysané smetaně a maso zůstane po dušení krásně měkké. Já ho nejraději podávám s domácím kynutým knedlíkem, ale dobře fungují i těstoviny, když je potřeba mít večeři o něco rychleji.
Obrázek k receptu s názvem Stačí pár surovin a kuře na smetaně bude krémové, šťavnaté a překvapivě rychlé

Obrázek k receptu s názvem Stačí pár surovin a kuře na smetaně bude krémové, šťavnaté a překvapivě rychlé

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačí pár surovin a kuře na smetaně bude krémové, šťavnaté a překvapivě rychlé
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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