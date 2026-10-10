Kuře na paprice s rychlým kynutým knedlíkem: Jídlo, co potěší vnoučata i dospělé

Když se u nás doma objeví vnoučata a začne se prostírat, kuře na smetaně je taková sázka na klid. Poctivé, vydatné jídlo, které zasytí, ale není těžkopádné. Omáčka je díky kořenové zelenině a zakysané smetaně jemná, maso se při dušení pěkně poddá a zůstane měkké. Nejradši k němu dávám domácí kynutý knedlík. Když ale není čas nebo nálada na kynutí, těstoviny to zachrání úplně bez ostychu. A ty mají k tomuto jídlu děti ještě radši.
Jídlo vypadá obyčejně, skoro až skromně, a pak se u stolu stejně přidává omáčka. U nás se mi nejvíc osvědčil
základ z cibule a nahrubo nastrouhané kořenové zeleniny. Dá omáčce barvu, tělo a takovou domácí chuť, která se těžko nahrazuje. Někdy sáhnu po kuřecích prsou, jindy vezmu větší kusy kuřete s kostí a kůží. Ty po delším dušení bývají šťavnatější, to se musí nechat.
Můj tip z kuchyně: Když máte pár minut navíc, nechte maso na zeleninovém základu opravdu opéct, ne jen tak symbolicky prohřát. Je to drobnost, ale omáčka pak nechutná ploše. Má víc hloubky a člověk hned pozná, že se s ní nespěchalo úplně bezhlavě. Recept na poctivé kuře na smetaně se zeleninovou omáčkou
Doba přípravy: zhruba 25 minut Doba dušení: asi 50 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Celkový čas: přibližně 1 hodina 15 minut Ingredience pro přípravu Z čeho udělat maso a omáčku 800 g kuřecího masa, ideálně prsa nebo větší kusy z celého kuřete 1 ks větší cibule 2 ks mrkve 1 ks petržele 1 menší kus celeru 2 lžíce oleje 1 lžíce másla 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžička cukru 1 až 2 lžičky octa 2 ks bobkového listu 4 ks kuliček nového koření 6 ks kuliček celého pepře 200 ml zakysané smetany 500 až 700 ml vody sůl podle chuti Na domácí kynutý knedlík 500 g polohrubé mouky 1 balíček sušeného droždí 1 lžička soli cca 300 ml vlažné vody 1 lžíce oleje na potření Postup přípravy kuřete na smetaně s domácím knedlíkem
1. Nejdřív oloupejte
cibuli a nakrájejte ji najemno. Mrkev, petržel a celer nastrouhejte nahrubo. Zelenina se tak v omáčce rychleji rozdusí a pomůže jí k přirozené hustotě.
2. Ve větším hrnci rozehřejte
olej a máslo. Vsypte cibuli a nechte ji zesklovatět. Pak přidejte nastrouhanou kořenovou zeleninu a několik minut ji opékejte. Občas promíchejte, ať se nechytá ke dnu, ale trochu barvy jí neuškodí.
3.
Kuřecí maso osolte a vložte k zelenině. Opečte ho z obou stran na silnějším plameni. Jakmile se zatáhne a místy lehce zezlátne, bude mít omáčka výraznější chuť.
4. Přidejte
bobkový list, nové koření, celý pepř, hořčici, cukr a ocet. Všechno krátce promíchejte a zalijte vodou tak, aby bylo maso skoro ponořené.
5. Hrnec přiklopte a duste na mírném ohni asi
45 až 50 minut, dokud není maso měkké. U kuřecích prsou bez kosti se vyplatí podívat se na ně o něco dřív, ať se zbytečně nevysuší. Měkké maso vyndejte stranou
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6. Pokud vaříte kusy s kostí a kůží, oberte je a nechte v teple. Z omáčky vyberte
bobkový list a kuličky koření, aspoň ty, které se vám podaří najít.
7. Zeleninový základ rozmixujte
ponorným mixérem dohladka. Je-li omáčka moc hustá, přilijte trochu horké vody. Pokud je řídká, nechte ji pár minut vařit bez pokličky, ona se stáhne.
8. Vmíchejte
zakysanou smetanu a omáčku už jen zvolna prohřejte. Prudký var jí nesvědčí, mohla by se srazit. Nakonec můžete přidat malý kousek másla, omáčka bude jemnější.
9. Během dušení se pusťte do knedlíku. Do mísy nasypte
polohrubou mouku, sušené droždí a sůl, postupně přilévejte vlažnou vodu a vypracujte hladké těsto. Hněťte ho tak dlouho, až se přestane lepit na hák i na stěny mísy.
10. Těsto přikryjte a nechte asi
60 minut kynout. Potom z něj udělejte dva menší bochánky, nechte je ještě 15 minut odpočívat a mokrýma rukama vytvarujte šišky.
11. Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu.
Knedlíky vařte přibližně 20 minut, v polovině je otočte. Po vytažení je hned propíchejte vidličkou a potřete trochou oleje, aby na povrchu neosychaly.
12. Nakonec vraťte
maso do omáčky, krátce ho prohřejte a podávejte s nakrájeným knedlíkem. Zbytky dejte do lednice a snězte ideálně do druhého dne. Omáčka druhý den často chutná ještě líp, aspoň u nás to tak bývá. Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačí pár surovin a kuře na smetaně bude krémové, šťavnaté a překvapivě rychlé Rady z mojí kuchyně Jestli chcete výraznější a jemnější výsledek, použijte maso s kostí a oberte ho až po dušení. Do omáčky se dostane víc chuti. Když není čas na knedlíky, uvařte těstoviny. Ve všední den je to úplně rozumná zkratka a doma kvůli tomu nikdo neprotestuje. S kyselostí zacházejte opatrně. Ocet přidávejte raději postupně, protože zakysané smetany nebývají chuťově všechny stejné. Pokud se vám omáčka po rozmixování zdá příliš hustá, neřeďte ji studenou vodou přímo z kohoutku. Lepší je horká voda nebo vývar. Omáčka si udrží jemnější strukturu a nebude působit mdle.
Zapomeňte na sůl i pepř. Pokud chcete u pečeného kuřete kůži jako sklo, před pečením sáhněte po 1 věci
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková