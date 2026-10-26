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Kupujete vánoční dárky už teď? Jedna lhůta vás může po Štědrém dni nepříjemně překvapit

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Vánoce by měly být především svátky klidu, jenže ve skutečnosti tomu tak je jen málokdy: musí se řešit dárky, pečení cukroví i zajištění vhodné výzdoby a plno dalších věcí. Nakupování vánočních dárků s předstihem se tak může jevit jako chytrý nápad. Ještě před nákupem si ale ověřte, že můžete dárky v případě potřeby vrátit i po Štědrém dni, jinak můžete později nákupu litovat.
Kupujete vánoční dárky už teď? Jedna lhůta vás může po Štědrém dni nepříjemně překvapit

Kupujete vánoční dárky už teď? Jedna lhůta vás může po Štědrém dni nepříjemně překvapit

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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