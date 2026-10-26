Kupujete vánoční dárky už teď? Jedna lhůta vás může po Štědrém dni nepříjemně překvapit

Vánoce by měly být především svátky klidu, jenže ve skutečnosti tomu tak je jen málokdy: musí se řešit dárky, pečení cukroví i zajištění vhodné výzdoby a plno dalších věcí. Nakupování vánočních dárků s předstihem se tak může jevit jako chytrý nápad. Ještě před nákupem si ale ověřte, že můžete dárky v případě potřeby vrátit i po Štědrém dni, jinak můžete později nákupu litovat.
Nakupování dárků v říjnu a listopadu představuje skvělý způsob, jak mít těsně před Vánoci všechny dárky nachystané, vyhnout se davům v obchodech a současně mít více času soustředit se třeba na pečení vánočního cukroví a na chvilky strávené s rodinou. Co dělat, když potřebujete dárek vrátit nebo vyměnit
Dárky bohužel nemusí vždy každému sedět a v některých případech je nutná výměna. Právě tady můžete u věcí koupených s předstihem narazit. V kamenných prodejnách žádná lhůta pro vrácení zboží být nemusí, protože se na ně nevztahuje zákonná lhůta. Při nákupu přes internet pak má spotřebitel zpravidla právo
odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta začíná běžet následující den po převzetí zboží. Některé obchody umožňují vrácení vánočních dárků i několik týdnů po jejich zakoupení. Prodloužená lhůta ale není samozřejmostí a její podmínky se mohou u jednotlivých prodejců lišit. Foto: Magnific
Příklad z praxe: Pokud si tedy například objednáte vánoční dárek v říjnu a dorazí vám 30. října, zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne už 13. listopadu. V případě, že obdarovaný zjistí až na Štědrý den, že mu dárek nevyhovuje, může být na jeho vrácení pozdě.
To ale neznamená, že všechny dárky zakoupené s předstihem musí nutně zůstat doma. Řada obchodníků totiž nabízí možnost vrácení zboží i nad rámec zákonné lhůty. Někde máte na vrácení 30 dní, jinde 60, 90 nebo dokonce 100 dní. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách prodejce.
Pokud obchodník vrácení zboží nad rámec zákonné lhůty neumožňuje, je vhodné si předem promyslet, kdy některé dárky nakoupíte.
Možností je výměna zboží
I když vrácení v některých případech po Vánocích už nemusí být možné, stále je zde šance dárek vyměnit za jiný kus – třeba větší velikost trička nebo jinou barvu tenisek. I v tomto případě však záleží na tom, jestli obchodník výměnu umožňuje. Pokud ano, zboží musí být nepoužívané.
Jak výměna funguje v praxi?
Obchodníci mohou nabízet různé možnosti:
Výměna za jinou velikost nebo barvu – typicky u oblečení a obuvi. Výměna za jiné zboží – například za produkt ve stejné hodnotě. Vrácení formou poukazu – zákazník získá kredit na další nákup místo peněz. Vrácení peněz – obchodník přijme zboží zpět podle zákonných nebo dobrovolných podmínek. Vrácení peněz a výměna zboží nejsou totéž. Obchodník může nad rámec zákonných povinností nabídnout pouze výměnu za jiný výrobek nebo nákupní poukaz. Foto: Magnific Co na to říkají naši čtenáři?
Na sociálních sítích jsme se zeptali našich čtenářů na názor:
Už se vám někdy stalo, že jste museli řešit výměnu dárku?
Eliška (30 let, Praha): „Nestalo. Dárky kupuju vždy tak, aby byly praktické, aby je daný člověk opravdu využil a byla minimální šance, že mu nebude vyhovovat. Proto se vyhýbám nákupu třeba oblečení a bot.“
Barbora (26 let, Praha): „Jednou se mi to stalo a bylo to zboží koupené na e-shopu, kde byla možnost vrácení strašně dlouhá, asi tři měsíce. Tak jsem to vyměnila za jiný kus.“
Tomáš (43 let, Pardubice): „Nevzpomínám si, ale myslím si že ne. Manželka ale něco takového řešila a pamatuju si, že byla naštvaná, protože jí to nechtěli ani vyměnit, ani vzít zpátky.“
Jiří (39 let, Liberec): „Já se většinou se všema domluvím, že jim dám poukázku do jejich oblíbeného e-shopu nebo obchodu. Je to tak lepší, protože já nemusím nic vybírat a oni si vyberou to, co se jim 100% líbí.“ Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, coi.gov.cz, evropskyspotrebitel.gov.cz