Kupka: Česká republika není Agrofert. Tahle země není a nebude Babišistán

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Kupka: Česká republika není Agrofert. Tahle země není a nebude BabišistánPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Martin Kupka při hlasování o nedůvěře vládě vytáhl proti kabinetu Andreje Babiše tři hlavní…
Předseda ODS Martin Kupka, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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