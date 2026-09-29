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Kupka: Česká republika není Agrofert. Tahle země není a nebude Babišistán

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Dennívýzva
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Martin Kupka při hlasování o nedůvěře vládě vytáhl proti kabinetu Andreje Babiše tři hlavní…
Předseda ODS Martin Kupka, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Předseda ODS Martin Kupka, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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