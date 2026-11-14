Kuny se v zimě schovávají v teplých motorech. Kabely okusují kvůli pachu jiné kuny

Ráno nastartujete a motor nejde, nebo se na palubní desce rozsvítí kontrolky a pod kapotou je z kabelů cupanina. Spousta řidičů si myslí, že kuna hledala něco k snědku, jenže hlad s tím nemá nic společného.
Proč kuna kouše kabely
V zimě je pro kunu teplý motor po zaparkování vlastně ideální postel, protože je suchý, chráněný a ještě dlouho hřeje. Kabely a hadice ale nekouše proto, že by byla hladová. Kuna je samotářka a svůj revír hlídá pachem, takže když auto stojí jednu noc v revíru jedné kuny a druhou noc v revíru jiné, ta druhá ucítí cizí pach a v zuřivosti rozkouše všechno, co jí přijde do cesty. Škody se proto často opakují, protože pach v motoru zůstane i po odchodu zvířete a láká další kuny, které chtějí svůj revír obhájit.
Foto: Pixabay
Jak poznáte, že v motoru byla
Podívejte se, jestli na kapotě a blatnících nejsou šlápoty a jestli pod kapotou nenajdete chlupy, listí, papír nebo stopy po zubech na kabelech a hadicích. Hůř se hledají poškozené kabely od čidel, na které často přijdete až v servisu. Auto pak může škubat, nemusí vůbec nastartovat nebo se rozsvítí kontrolky. Pokud z motoru za provozu kape nebo stříká chladicí kapalina, nejezděte, protože by se mohl přehřát.
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Co pomáhá proti kunám v motoru
Po návštěvě kuny nechte motor odborně umýt v servisu, protože tím zmizí pachové značky, které další kuny provokují. Doma to nezkoušejte, voda vadí elektronice a kvůli ochraně životního prostředí je to navíc zakázané. Nejspolehlivěji funguje vysokonapěťový odpuzovač, který vám nainstalují v servisu. Kuna při dotyku kontaktů dostane slabý a neškodný šok a od motoru ji to odradí.
Pod auto na noc můžete položit pletivo, po kterém kuny nerady chodí, ale spoléhat se na něj nedá. Pachové spreje a domácí prostředky, třeba pytlíky se psími chlupy, vydrží jen chvíli, protože si na ně kuna rychle zvykne. U novějších aut se před mytím motoru radši zeptejte v servisu, existují totiž i speciální přípravky na odstranění pachových značek.
Zdroje info: Autor, https://www.dieversicherer.de/versicherer/auto/news/marderschutz-142214, https://www.autozeitung.de/marderschreck-auto-97740.html
Náhledové foto: Pixabay
The post Kuny se v zimě schovávají v teplých motorech. Kabely okusují kvůli pachu jiné kuny first appeared on Naše zahrada.