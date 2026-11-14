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Kuny se v zimě schovávají v teplých motorech. Kabely okusují kvůli pachu jiné kuny

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Dennívýzva
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Ráno nastartujete a motor nejde, nebo se na palubní desce rozsvítí kontrolky a pod kapotou je z kabelů cupanina. Spousta řidičů si myslí, že kuna hledala něco k snědku, jenže hlad s tím nemá nic společného.
Kuna

Kuna

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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