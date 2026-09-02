Kuny překousají kabely za jednu noc a oprava stojí tisíce. Zkušení chalupáři je vyženou tabletou z obchodu za pár korun

Podle dat GDV, zastřešující organizace německých pojišťoven, řešilo v roce 2024 následky kuního kousance přes 252 tisíc vozidel a průměrná škoda na případ dosáhla 620 eur, tedy zhruba 15 500 Kč. V Česku přitom pachový odpuzovač z hobby marketu stojí od 159 korun. Rozdíl mezi prevencí a opravou je stokrát vyšší než cena první obrany.
Proč kuny milují motorový prostor i vaši půdu
Motor po jízdě sálá teplem a nabízí suchý, chráněný úkryt, přesně to, co kuna skalní hledá. ADAC upozorňuje na další mechanismus: zvíře zanechá pod kapotou pachové stopy a jiná kuna, která prostor objeví po něm, reaguje agresivněji. Právě teritoriální rivalita vede k nejhorším škodám; gumoelastické díly, izolace, manžety a elektrická vedení padají za oběť zuřivému kousání.
Garáže, podkroví a sklepy fungují na stejném principu. Teplá půda s přístupem přes vikýř představuje ideální hnízdiště. Škody na domovní elektroinstalaci startují podle ADAC od 1 500 eur, rozsáhlejší zásah do střešní konstrukce se vyšplhá na 2 500 až 3 000 eur. U elektromobilů situace eskaluje ještě dramatičtěji: poškozené vysokonapěťové kabely se z bezpečnostních důvodů často nemění po jednom, ale vyměňuje se celý svazek.
Pachové kuličky a spreje: levná první linie za pár stokorun
Český hobby retail dnes nabízí několik typů pachových bariér proti kunám. V nabídce Hornbachu jsme napočítali devět produktů, cenové rozpětí vypadá takto:
- DEFENSIF ODOR pachový sprej 200 ml – 159 Kč
- ATAK sprej proti kunám 500 ml – 225 Kč
- ATAK kuličky proti kunám 2 ks + držák – 229 Kč
- Elektronické odpuzovače – 329 až 1 699 Kč
Kuličky ATAK obsahují geraniol (30 g/kg), účinkují podle výrobce okamžitě a vydrží přibližně šest týdnů na kus, tedy až dvanáct týdnů při střídání obou kusů v balení. Aplikace je prostá: kuličku upevníte do přiloženého držáku v motorovém prostoru a zkontrolujete, zda pevně sedí. V domě se váčky a kuličky rozmisťují do tras, kudy se zvíře pohybuje, na půdu, k vikýři, do sklepního okna. Položit repelent „někam do rohu“ a doufat v zázrak nestačí.
Důležitá poznámka k bezpečnosti: lidové rady často zmiňují čistý naftalín. Chemický naftalen je ovšem látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá při požití, s podezřením na karcinogenitu. Bezpečnostní list vyžaduje dobré větrání, zamezení kontaktu s pokožkou a uložení mimo dosah dětí i domácích zvířat. I u retailových kuliček platí pravidlo: po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
Kdy pachová bariéra přestává stačit a nastupuje technika
Pachový odpuzovač funguje jako prevence nebo jako reakce na první podezření. Jakmile ale kuna prostor už obsadila, samotný zápach problém nevyřeší. ADAC po zjištěném pobytu doporučuje nechat motorový prostor odborně vyčistit, pachové stopy předchozího návštěvníka totiž přitahují další jedince a zvyšují riziko opakovaného napadení.
Technická ochrana nabízí trvalejší řešení:
- Kabelové chrániče z odolného materiálu nasazené na nejzranitelnější vedení
- Pletivo nebo kryt pod motorovým prostorem, který znemožní přístup zespodu
- Kontaktní destičky s lehkým elektrickým impulzem, které neublíží, ale spolehlivě odradí
Kombinace pachové a fyzické bariéry představuje podle našeho úsudku nejrozumnější strategii. Kuličky za dvě stovky koupíte odpoledne v hobby marketu a večer je máte pod kapotou. Kabelový chránič nebo pletivo přidáte při nejbližší návštěvě servisu. Jedna vrstva selhává snáz než dvě.
Jak poznáte kuní návštěvu dřív, než přijde účet za opravu
Varovné signály u auta: rozsvícená kontrolka motoru, nepravidelný chod, zápach spáleniny z motorového prostoru nebo viditelné stopy okousu na hadicích a kabelech. Stačí občas zvednout kapotu a podívat se. Na půdě a v podkroví prozradí kuní přítomnost trus, zápach, rozcupovaná izolace nebo ohlodané kabely.
Po prvním nálezu jednejte rychle. U vozu nechte zkontrolovat stav vedení a vyčistit motor. V domě začněte neletálním vytlačením (pachový odpuzovač, hluk, světlo) a teprve poté systematicky uzavírejte vstupní otvory. Pořadí je zásadní: zablokovat přístup dřív, než kuna odejde, znamená uvěznit ji uvnitř.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák