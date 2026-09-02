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Kuny překousají kabely za jednu noc a oprava stojí tisíce. Zkušení chalupáři je vyženou tabletou z obchodu za pár korun

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Kuna skalní si v noci vybere teplý motorový prostor zaparkovaného vozu, prokousne gumovou hadici nebo zapalovací kabel a ráno řidič zjistí, že mu svítí kontrolka, nebo auto vůbec nenaskočí.
Kuny překousají kabely za jednu noc a oprava stojí tisíce. Zkušení chalupáři je vyženou tabletou z obchodu za pár korun

Kuny překousají kabely za jednu noc a oprava stojí tisíce. Zkušení chalupáři je vyženou tabletou z obchodu za pár korun

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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