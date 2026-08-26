Kultovní fenomén, který vydělal miliardy, míří na televizní obrazovky. V pokračování měla hrát sama princezna Diana

V úterý 25. srpna 2026 ve 20:00 uvede Nova Cinema
Osobního strážce, romantický thriller s Kevinem Costnerem a Whitney Houston. Snímek z roku 1992 spojil hollywoodskou hvězdu s jednou z nejúspěšnějších zpěvaček své doby a vznikla z toho kombinace romantiky, napětí a hudby, která nakonec vydělala přes 400 milionů dolarů. Jenže cesta k filmu byla mnohem komplikovanější, než se může zdát – a Whitney Houston v něm původně vůbec neměla hrát. Whitney Houston nebyla první volbou. Film měl být úplně jiný
Scénář Lawrence Kasdana vznikl už v polovině 70. let a původně byl připravován jako film pro
Dianu Ross. Do role bodyguarda se tehdy zvažoval Steve McQueen a později také Ryan O'Neal. O roli Rachel Marron se navíc v průběhu let uvažovalo také v souvislosti s Madonnou, Olivií Newton-John, Dolly Parton nebo Mariah Carey. U posledně jmenované se producentům nelíbilo, že zpěvačka chtěla všechny písně zpívat pouze ve vysokých tónech. Foto: Adamis Production
Projekt ale opakovaně ztroskotal a na několik let skončil v šuplíku. Je až těžké uvěřit, že tak úspěšný film byl
podle dostupných informací před vznikem celkem 67krát odmítnut.
Situace se změnila až poté, co se o scénář začal zajímat Kevin Costner. Ten se stal nejen představitelem hlavní role, ale také jedním z producentů. A právě on přesvědčil tvůrce, že Rachel Marron by měla být skutečná hudební hvězda. Volba tedy padla na Whitney Houston.
Foto: Channel 5 Pro Houston šlo o první velkou filmovou roli
Dnes je téměř nemožné oddělit Rachel Marron od Whitney Houston. V době natáčení byla ale na filmové scéně úplným nováčkem.
Osobní strážce pro ni znamenal první velkou filmovou roli a Kevin Costner byl přesvědčený, že právě ona je správnou volbou. Produkce dokonce čekala, až dokončí své koncertní turné, aby mohla začít natáčet.
Na základě jeho pozdějších vzpomínek dokonce produkci přesvědčoval, aby Houston ve filmu zůstala, i když první testovací projekce nedopadly podle očekávání. Costner jí prý slíbil, že jí pomůže film zvládnout. Z jejich spolupráce vzniklo přátelství, které pokračovalo i po skončení natáčení.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Joe Penny ze seriálu Jake a Tlusťoch už dávno pověsil herectví na hřebík. I v 70 je to ale pořád fešák
Když Houston v roce 2012 zemřela, byl to právě Costner, kdo ve smuteční řeči
pronesl: „Teď je v nebi mladá dáma, kvůli níž Bůh žasne, jak mohl stvořit něco tak dokonalého. Navzdory úspěchu pořád pochybovala, jestli je dost dobrá. Nebylas jen dobrá, bylas úžasná. Mou roli bodyguarda mohl hrát kdokoliv, ale roli Rachel jsi mohla hrát jen ty.“
Příběh je přitom poměrně jednoduchý. Bývalý agent tajné služby Frank Farmer dostane za úkol chránit slavnou zpěvačku Rachel Marron, které začne vyhrožovat neznámý stalker. Zpočátku si příliš nerozumějí, postupně se ale mezi nimi vytvoří vztah, který překročí hranice mezi bodyguardem a klientkou.
Právě spojení nebezpečí, romantiky a života pod neustálým dohledem nakonec fungovalo jako překvapivě silná kombinace.
Foto: Warner Bros. Film stál 25 milionů dolarů. Vydělal přes 400 milionů
Osobní strážce tehdy rozhodně nebyl levným experimentem. Rozpočet dosáhl přibližně 25 milionů dolarů, celosvětové tržby se ale vyšplhaly na více než 411 milionů. Film se tak stal druhým nejvýdělečnějším snímkem roku 1992, hned za Disneyho
Aladinem.
A to je možná ještě překvapivější vzhledem k tomu, že kritici z filmu zdaleka tak nadšení nebyli. Dnes má na
Rotten Tomatoes pouze 38 procent. Diváci si k němu ale našli cestu a z Osobního strážce se postupně stal jeden z nejznámějších romantických thrillerů devadesátých let. Foto: Warner Bros. Největší hit filmu původně vůbec nebyl v plánu
A potom přichází největší hudební zajímavost celého filmu. I Will Always Love You dnes prakticky automaticky spojujeme s Whitney Houston. Píseň ale napsala Dolly Parton a poprvé ji vydala už v roce 1974.
Pro Osobního strážce navíc původně nebyla první volbou. Kevin Costner chtěl použít skladbu What Becomes of the Brokenhearted, jenže tahle píseň už mezitím zazněla ve filmu
Smažená zelená rajčata. Costner proto navrhl právě Partoninu píseň. Houston ji pak proměnila v jeden z největších hitů své kariéry.
Soundtrack se stal ještě větším fenoménem než samotný film
Soundtrack The Bodyguard se nakonec prodal ve více než 45 milionech kopií a dodnes je uváděn jako nejprodávanější soundtrackové album všech dob. Na prvním místě amerického žebříčku Billboard 200 strávil dokonce 20 týdnů. Samotná I Will Always Love You pak strávila 14 týdnů na prvním místě Billboard Hot 100.
TAKÉ JSME PSALI: Poznali byste dnes Danu z Kroku za krokem? Herečce Staci Keanan už je přes 50 a herectví už dávno pověsila na hřebík
Houston za soundtrack získala Grammy za album roku a dvě další písně z filmu, I Have Nothing a Run to You, byly nominovány na
Oscara za nejlepší původní píseň. Ani jedna ale nakonec nevyhrála – cenu získala A Whole New World z Aladina. Foto: Warner Bros. Z filmu nakonec vznikl i muzikál
Úspěch filmu a jeho hudby vedl také ke vzniku jevištního muzikálu The Bodyguard, který měl premiéru v Londýně v roce 2012.
Muzikál vychází z původního příběhu Lawrence Kasdana, ale zároveň stojí především na písních Whitney Houston. Kromě I Will Always Love You v něm zaznívají například I Wanna Dance with Somebody, Saving All My Love for You nebo One Moment in Time. U nás jej uvádí Hudební divadlo Karlín v hlavní roli s
Evou Burešovou, kterou alternuje Tereza Mašková, a Hynkem Čermákem. Příběh tak během let překročil hranice filmového plátna a dostal se i na divadelní jeviště. Na plakátu není Whitney Houston
A jedna drobnost, které si většina diváků určitě nevšimla – žena v náručí Kevina Costnera na slavném plakátu není Whitney Houston. Je to její dublérka. Houston už tehdy odešla z placu odpočívat a Costner se rozhodl nafotit několik snímků právě s ní. Požádal ji pouze, aby měla skrytou tvář, a výslednou fotografii, která se později objevila na plakátu, si poté vybral sám.
Foto: Warner Bros. Osobní strážce měl mít pokračování s princeznou Dianou
Osobní strážce přitom málem dostal pokračování, které by dnes působilo skoro neuvěřitelně. Kevin Costner později prozradil, že pracoval na scénáři druhého dílu, v němž měl jeho Frank Farmer chránit princeznu Dianu. Projekt se ale nikdy nedostal před kamery, i když samotná princezna roli přijala. Po Dianině tragické smrti v roce 1997 bylo pokračování definitivně u konce.
Proč se na něj pořád vzpomíná?
Osobní strážce je dnes trochu zvláštní filmový fenomén. Kritici ho při premiéře příliš nešetřili, ale diváci si k němu cestu našli. Kevin Costner a Whitney Houston se navíc stali dvojicí, kterou si diváci spojili nejen s filmem, ale především s písní, která jeho příběh dávno přerostla.
A právě proto Osobní strážce přežil svou dobu. Nemusíte být fanouškem romantických filmů ani thrillerů. Stačí, že znáte první tóny I Will Always Love You.
Nova Cinema uvede Osobního strážce v úterý 25. srpna ve 20:00. A pokud jste film neviděli dlouhé roky, možná vás překvapí, že za jedním z nejznámějších romantických hitů devadesátých let stojí projekt, který byl mnohokrát odmítnut, málem vypadal úplně jinak a nakonec dostal dokonce i pokračování na divadelním jevišti. Zdroje: Turner Classic Movies, American Rhetorics, The Guardian, Whitney Houston, Madame Figaro