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Kultovní fenomén, který vydělal miliardy, míří na televizní obrazovky. V pokračování měla hrát sama princezna Diana

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Na televizní obrazovky se vrací jeden z nejznámějších romantických filmů devadesátých let. Osobní strážce spojil Kevina Costnera s Whitney Houston a přinesl příběh, který dodnes znají miliony diváků. Za jeho vznikem ale stojí několik překvapivých rozhodnutí – a jedno z nich změnilo filmovou historii
Kultovní fenomén, který vydělal miliardy, míří na televizní obrazovky. V pokračování měla hrát sama princezna Diana

Kultovní fenomén, který vydělal miliardy, míří na televizní obrazovky. V pokračování měla hrát sama princezna Diana

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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