Kulometná palba z několika stran nestačila: ukrajinský dron Sičeň proletěl a zasáhl. Video ukazuje slabinu ruské obrany

Video šířil server Censor.NET a trvá třiadvacet sekund. Nad zástavbou na ruském nebo okupovaném území se z několika míst zvedají světelné čáry stopovek a sbíhají se k jedinému bodu na obloze. V posledních vteřinách klipu se za budovami a stromy zableskne exploze. Podle autorů příspěvku jde o ukrajinský dálkový kamikaze dron Sičeň, který palbou prolétl a dopadl na cíl. Kde přesně záběr vznikl, nikdo nezávisle neověřil a geolokace zveřejněna nebyla. Celá věc tak stojí na tvrzení jedné válčící strany.
Sičeň létá od roku 2023, veřejně ho Zelenskyj zmínil až v dubnu 2026
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zařadil Sičeň v dubnu 2026 mezi domácí úderné systémy, které armáda nasazuje už od roku 2023. Ve srpnu ho Kyjev vystavil na přehlídce dronů vedle typu Morok a oba stroje označil za nástroj „dalekobojných sankcí“. Tím myslí údery hluboko na ruské území, které míří na rafinerie, sklady munice a paliva, logistické uzly a letiště.
Podle oficiálních údajů měla dvojice Morok a Sičeň za předchozí rok na kontě téměř dva tisíce úderů a přes tisíc potvrzených zásahů. Potvrzený je tedy zhruba každý druhý útok. Tyto počty zveřejnil Kyjev a nezávisle je nikdo nezkontroloval.
Technické údaje pocházejí jen ze sekundárních zdrojů. Ty Sičeni připisují dolet až 1 400 kilometrů a rychlost kolem 200 km/h, nese prý čtyřicetikilogramovou bojovou hlavici. Úplnou specifikaci vláda nezveřejnila a nepotvrdila ani výrobce. Formálně uznala jen roli stroje: jednorázový útočný prostředek pro hluboké údery, který má doletět stovky kilometrů za frontu a vybuchnout na cíli.
Mobilním palebným skupinám chybí to, co má skutečná protivzdušná obrana
Za efektní palbou z videa stojí takzvané mobilní palebné skupiny. Tvoří je týmy s kulomety, případně s přenosnými protiletadlovými střelami MANPADS. Rozmisťují se kolem chráněných objektů jako poslední vrstva obrany. Rusko jejich počet v posledních měsících prudce zvyšuje a analytici britského institutu RUSI i serveru Critical Threats zaznamenali cílený nábor právě do těchto jednotek.
Tyto týmy dokážou rychle zareagovat, když dron uvidí nebo uslyší, a postavit proti němu hustou clonu střel. Integrovanou protivzdušnou obranu ale nenahradí, protože nemají radary ani další senzory a cíle jim nikdo centrálně nepřiděluje. Podle analýzy serveru Meduza Rusko takovou protidronovou síť po celé hloubce svého území nemá. Specializovaných radarů a systémů je málo, a mobilní palebné skupiny proto zaplňují místa, kde by měla stát lepší technika.
Hustota palby tak o šanci na zásah mnoho neříká, zvlášť když jde o malý dron, který letí za soumraku nízko nad terénem po trase vedené mimo známá stanoviště obránců.
Přes třicet zasažených radarů a systémů protivzdušné obrany za září
Na jediném krátkém klipu se nedá postavit soud o celé ruské protivzdušné obraně. Rusko část ukrajinských dronových vln skutečně zastaví, průniky ale pokračují. Ve stejném období potvrdil rjazaňský gubernátor úder na tamní rafinerii. Ukrajinské ministerstvo obrany zároveň shrnulo zářijovou kampaň středně dlouhých úderů: zasaženo bylo přes třicet prostředků protivzdušné obrany, radarů a elektronického boje a přes čtyřicet velitelských stanovišť.
Na rozlehlý a hořlavý cíl, jako je rafinerie, často stačí několik dronů z celé vlny. RUSI to popisuje jako strukturální potíž: ruská pozemní protivzdušná obrana i letectvo musí chránit čím dál víc objektů hluboko ve vnitrozemí, zatímco Ukrajina výrobu i nasazení dronů rozšiřuje. Na frontě Kyjev souběžně buduje takzvanou „Linii dronů“, kterou prezentuje jako novou doktrínu technologicky vedené války.
Kolik ruských proudových šáhidů zvládne sestřelit Ukrajina?
Ukrajina řeší stejnou úlohu z opačné strany. Ukrajinské vzdušné síly 16. října, tedy v den, ke kterému se váže i klip se Siční, hlásily 149 ruských útočných dronů a 114 z nich zneškodnily, což jsou zhruba tři čtvrtiny. Den předtím Zelenskyj uvedl, že celková úspěšnost proti šáhidům je kolem 70 procent. U nových proudových verzí klesá na 57 procent. V září přitom u proudových šáhidů hovořil jen o 55 procentech.
Kyjev odpovídá vlastní cestou. Ministerstvo obrany v dubnu oznámilo vznik zvláštního velení „malé“ protivzdušné obrany, která staví mimo jiné na dronových interceptorech, tedy dronech určených k lovu jiných dronů. Spojenci se od prostých dodávek posouvají k financování a společné výrobě: Ukrajina podepsala dohodu o společné výrobě dronů s Nizozemskem a Německo spolu s dalšími zeměmi přislíbilo další stroje. Česko se v této oblasti soustředí hlavně na muniční iniciativu a na zkušenosti s ochranou kritické infrastruktury před drony.