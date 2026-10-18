Kulinářský klenot české kuchyně: Znojemská hovězí pečeně s okurkou a knedlíkem – fantastický recept ze staré kuchařky

Když se řekne klenot české nedělní kuchyně, mnohým z nás se okamžitě vybaví vůně poctivé hovězí pečeně s tmavou, hustou omáčkou a typickým kyselkavým akcentem. Znojemská hovězí pečeně je absolutní klasikou, která v sobě dokonale kombinuje křehké prošpikované maso, sladko-kyselý tón vyhlášených nakládaných okurek a vyváženou slanost chruplavé slaniny. Tento pokrm představuje ideální volbu nejen pro slavnostní rodinné obědy, ale i pro víkendové vaření, kdy si chcete dopřát poctivé jídlo.
Název i samotná duše tohoto pokrmu odkazují k jihomoravskému městu Znojmo, které se už od 16. století proslavilo pěstováním a unikátním zpracováním okurek. Místní jeptišky a později znojemští měšťané dovedli recepturu sladkokyselého kořeněného nálevu k naprosté dokonalosti. Není proto divu, že se tyto ikonické okurky postupně staly neodmyslitelnou součástí české kulinářské tradice a našly si cestu i do teplých omáček. Spojení kvalitního hovězího masa s touto pikantní surovinou tak vytvořilo nezaměnitelnou chuťovou stopu, která si drží pevné místo na jídelních lístcích našich restaurací i v domácích kuchařkách už po celá staletí.
I když je tradiční receptura prověřená generacemi, nabízí prostor pro zajímavé kulinářské obměny. Místo klasické hovězí kýty či plece můžete sáhnout po šťavnatějším hovězím krku, který omáčce dodá ještě plnější chuť a přirozenou silnou šťávu. Výrazný posun v aromatu zajistí také přidání trošky plnotučné či hrubozrnné hořčice do cibulového základu nebo lžička nastrouhaného čerstvého křenu přímo při servírování. Jako příloha se vedle tradičního houskového či kynutého knedlíku výborně hodí i dušená rýže, jež dokáže lahodnou šťávu skvěle nasát do posledního zrnka.
Slaninu nakrájejte na hranolky a vložte ji aspoň na 20 minut do mrazáku.
Tip: Díky mrazu slanina ztuhne a bude se vám s ní následně lépe prošpikovávat maso.
Mezitím v hrnci se lžící rozpuštěného sádla restujte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty. Cibuli zalijte 500 ml vývaru a prozatím ji odstavte z tepla.
V hovězím mase udělejte otvory, které vyplňte kousky slaniny. Prošpikované maso ochuťte solí, pepřem a vložte ho do tlakového hrnce s rozpuštěným sádlem.
Poznámka: Pokrm můžete připravovat v klasickém hrnci. Doba vaření se tím ale výrazně prodlouží, a to až na cca 2,5 hodiny.
Maso restujte 4–6 minut z každé strany, zalijte ho vývarem s cibulí a vařte ho 60 minut pod pokličkou. Maso poté z hrnce vyjměte, nakrájejte ho na plátky a vložte do většího hrnce.
Omáčku přelijte do samostatného hrnce a redukujte ji 15–20 minut, dokud nezhoustne. Pak ji zaprašte moukou a pokračujte ve vaření 1–2 minuty. Poté do hrnce přilijte 1000 ml vývaru a pokračujte ve vaření 40–45 minut na mírném ohni.
Omáčku poté propasírujte do hrnce s masem. Mezitím v pánvi restujte na kostičky nakrájenou slaninu 4–6 minut a poté k ní přidejte na nudličky nakrájené nakládané okurky.
Směs přendejte do hrnce s masem i omáčkou a vše prohřívejte 2–3 minuty. Znojemskou hovězí pečeni podávejte s knedlíkem.
Tip: Je-li to nutné, pokrm na závěr dochuťte solí.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato