Kulinářský hit pro každý všední den: Zapečené mleté maso se žampiony a bramborami musíte vyzkoušet co nejdříve. Je to lahůdka

Když hledáte nápad na poctivý oběd nebo sytou večeři, která zachutná celé rodině a nevyžaduje hodinové stání u plotny, zapékaná kombinace mletého masa, brambor a aromatických žampionů je sázkou na jistotu. Vrstvení šťavnatého masa, orestované zeleniny a jemných brambor pod zlatavou sýrovou krustou vytvoří na talíři dokonalou souhru chutí. Každé kousnutí v sobě spojuje křehkost plnou šťávy, zemskou vůni hub a výrazný tón rozteklého sýra. Navíc jde o skvělé jídlo z jednoho pekáče, které vám ušetří čas s mytím nádobí a na stole vypadá neuvěřitelně apetitlich.
Příprava zapékaných masových pokrmů s bramborami a zeleninou má bohatou tradici napříč celou Evropou. Mnoho národních kuchyní má své vlastní ikonické verze – od řecké musaky přes francouzský gratin až po britský pastýřský koláč. Historicky šlo o geniální způsob, jak z dostupných surovin vytvořit výživné jídlo pro početnou rodinu, ve kterém se propojí šťáva z masa s přílohou přímo během pečení. Žampiony a sladká paprika navíc tradiční masovo-bramborový základ příjemně odlehčí a dodají pokrmu moderní šmrnc i pestrou barevnost.
Velkou výhodou tohoto receptu je jeho přizpůsobivost sezóně i zásobám ve spíži. Místo klasických žampionů můžete na podzim použít lesní houby, které jídlu dodají výraznější lesní aroma, nebo sáhnout po hnědých žampionech cremini s plnější chutí. Výběr sýra na závěrečné zapékání vám zase umožní měnit charakter celého pokrmu – jemná gouda či mozzarella vytvoří krásně táhlou vrstvu, zatímco uzený sýr nebo pikantní čedar dodají říznější tón. Pro svěžejší akcent můžete před podáváním posypat povrch čerstvě nasekanou pažitkou nebo hladkolistou petrželkou.
V pánvi s rozpáleným olejem restujte oloupané a na kostičky nakrájené brambory, které ochuťte solí, pepřem a mletou sladkou paprikou.
Po 5 minutách brambory přendejte do mísy, kde je smíchejte s rozšlehanými vejci. Poté jimi pokryjte dno zapékací mísy. Pokračujte s přípravou masové směsi.
V pánvi s rozpáleným olejem restujte mleté maso ochucené solí, pepřem a mletou sladkou paprikou 4–6 minut. K masu přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a pokračujte v restování další 2–3 minuty.
Do směsi vmíchejte nastrouhaný česnek a po 30 sekundách nasekanou petrželku. Masovou směs z pánve vyjměte a připravte houby. Do pánve nalijte olej, který rozpalte. Poté přidejte nakrájené žampiony a ochuťte je solí i pepřem.
Směs restujte 4–6 minut a poté ji naneste na brambory. Nakonec připravte zeleninu. Nakrájenou papriku osolte a restujte v pánvi s rozpáleným olejem 2–3 minuty.
Poznámka: Před krájením z papriky odstraňte semeník.
Papriku následně naneste na houby a poslední vrstvu vytvořte z masové směsi. Tu posypte nahrubo nastrouhaným sýrem a pokrm pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 35 minut.
Mleté maso s bramborami a žampiony z trouby nechte 10 minut odpočívat a poté ho podávejte.
Poznámka: Díky odpočinku si jídlo zachová tvar a nebude se rozpadat.
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Zdroj receptu: Dinner Ideas
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato