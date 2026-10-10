Kuličkový chléb není třeba krájet: Nadýchané pečivo z malých bochánků je radost péct i trhat

Kuličkový je přesně ten typ pečiva, který na stole vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Podzimní verze s vařenými bramborami a dýní má navíc jednu praktickou výhodu: zůstává chléb měkká a vláčná, takže se dá pohodlně odlamovat po jednotlivých kouscích. O to tady vlastně jde. Posyp ze semínek z něj udělá dobrý doprovod k polévce, i obyčejné večeři, kdy už není nálada vymýšlet nic složitého. pomazánce
U kuličkového chleba je dobré nesnažit se o příliš pevné těsto. Nemá připomínat hutné houskové.
Brambory i dýně do něj pustí dost vlhkosti a právě díky tomu se po upečení netváří jako suchý bochník, ale jako měkké pečivo, které se spíš trhá než krájí. V jednom z použitých receptů se těsto dělí na 16 kuliček. Vyjde to docela šikovně: nejsou titěrné, ale ani tak velké, aby se s nimi špatně pracovalo. Recept na podzimní kuličkový chléb s dýní
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut + kynutí Co potřebujeme Z čeho udělat chlebový kvásek 1/2 l vlažné vody 2 lžičky cukru 1 kostku droždí Na těsto 1 kg hladké mouky 3 ks vařených brambor, najemno nastrouhaných 1 hrnek najemno nastrouhané dýně 3 lžičky soli 3 lžičky drceného kmínu 3 lžičky octa Dokončení 1 ks vejce na potření podle potřeby dýňová, slunečnicová nebo sezamová semínka, mák či kmín Postup přípravy kuličkového chleba z dýně a brambor
1. Z
vlažné vody, cukru a droždí připravíme kvásek. Postavíme ho někam do tepla a počkáme, až se probudí a začne pěnit. Většinou mu stačí přibližně 10 minut.
2. Do velké mísy přijde
hladká mouka, k ní nastrouhané brambory, dýně, sůl, kmín a ocet. Přilijeme vzešlý kvásek a vypracujeme měkké, pružné těsto. Bude trochu poddajnější, to je v pořádku.
3. Mísu s těstem necháme kynout asi
45 až 60 minut, dokud viditelně nezvětší objem. Pokud máte doma pekárnu, klidně použijte program těsto. Není to žádné podvádění, spíš způsob, jak si ušetřit olepenou linku.
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4. Vykynuté těsto rozdělíme na
16 stejných kuliček. Uložíme je do vymazané kulaté formy o průměru zhruba 23 cm. Kdo formu nemá, může je naskládat na plech tak, aby držely tvar bochníku.
5. Povrch potřeme
rozšlehaným vejcem, posypeme semínky a necháme ještě přibližně 15 až 20 minut dokynout. Mezitím zapneme troubu na 180 °C.
6. Chléb pečeme zhruba
30 minut, až zezlátne. Po vytažení se dá udělat jednoduchá kontrola: při poklepání na spodní stranu by měl znít dutě. Pak je hotovo. Foto: Cooky.cz, Kuličkový chléb dělá z krájení zbytečnost: Nadýchané pečivo z malých bochánků je radost péct i trhat
TIP: Část semínek můžete lehce přimáčknout i po stranách jednotlivých kuliček. Po upečení to nevypadá tak uhlazeně, ale mnohem zajímavěji, a při trhání má skoro každý kousek něco křupavého. Co když nemáte dýni nebo chcete jinou verzi?
Dýni můžete nahradit stejným množstvím jemně nastrouhané mrkve. Recept bude fungovat, jen výsledek nebude tak nasládlý a barva zůstane o něco tlumenější. Za mě má ale dýně v tomhle chlebu své místo, hlavně kvůli vláčnosti.
Kdo chce chuť trochu posunout do rustikálnější podoby, může část
hladké mouky nahradit chlebovou moukou nebo přidat menší množství žitné mouky. Podobné poměry se běžně objevují i u jednoduchých domácích chlebů z droždí. S žitnou moukou bych ale byla opatrná. Tady je lepší, když pečivo zůstane měkké i druhý den a nezmění se v těžký blok.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková