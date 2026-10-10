Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kuličkový chléb není třeba krájet: Nadýchané pečivo z malých bochánků je radost péct i trhat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kuličkový chléb je přesně ten typ pečiva, které na stole vypadá slavnostněji, než kolik s ním ve skutečnosti je práce. Podzimní verze s vařenými bramborami a dýní zůstává hezky vláčná a díky tomu se dobře trhá, což je u tohohle receptu celá pointa.
Fotografie ke kuličkovému chlebu

Fotografie ke kuličkovému chlebu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kuličkový chléb dělá z krájení zbytečnost: Nadýchané pečivo z malých bochánků je radost péct i trhat
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:27

Reklama
Další články z Cooky.cz
Piškotový dezert s marmeládou, šlehačkou a čerstvým ovocem hotový za půl hodiny
Piškotový dezert s marmeládou, šlehačkou a čerstvým ovocem hotový za půl hodiny
Jahodové kostky nejsou jen hezké na pohled, každá vrstva přidá jinou texturu a má i vlastní chuť
Jahodové kostky nejsou jen hezké na pohled, každá vrstva přidá jinou texturu a má i vlastní chuť

Jahodové kostky na piškotovém korpusu se šlehačkovým krémem z jahodové marmelády a lesklým cukrářským želé....

Vepřové v mrkvi s bramborem je poctivým jídlem, které stojí pár korun a zasytí celou rodinu
Vepřové v mrkvi s bramborem je poctivým jídlem, které stojí pár korun a zasytí celou rodinu

Vepřové v mrkvi je přesně ten typ oběda, který nevypadá jako velká frajeřina, ale na talíři funguje...

Domácí švestkové knedlíky z bramborového těsta: Ovoce, těsto, máslo a cukr fungují pokaždé
Domácí švestkové knedlíky z bramborového těsta: Ovoce, těsto, máslo a cukr fungují pokaždé

Švestkové knedlíky jsou přesně ten recept, u kterého člověk zjistí, že jednoduché neznamená úplně bez...

Dvojctihodné koláče nejsou jen pro slavnostní chvíle: Staročeský koláč s tvarohem a povidly, co voní po skořici a po rumu
Dvojctihodné koláče nejsou jen pro slavnostní chvíle: Staročeský koláč s tvarohem a povidly, co voní po skořici a po rumu

Dvojctihodné koláče jsou přesně ten typ pečení, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Uvnitř...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.