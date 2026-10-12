Kuchyňský trik z chalup první republiky se vrací do moderních bytů. Stačí tyčka za pár korun a metr látky

Stačí zavřít oči a vybavit si starou chalupu: kredenc s prosklenými vitrínkami, mycí stůl, plechový kbelík a pod dřezem kus režného plátna zavěšený na tenké tyčce. Za ním se schovávaly hrnce, kýbl i láhev s octem. Žádné panty ani truhlář, jen látka, která se dala odhrnout jedním pohybem. Právě tenhle venkovský fígl teď objevují interiéroví architekti od Londýna po New York a v časopisech mu říkají „sink skirt“, tedy sukně pod dřez. Spočítali jsme, kolik vás bude stát doma. Vychází to na necelou polovinu ceny, kterou byste dali za jediná kuchyňská dvířka s panty.
Režné plátno pod dřezem: co babičky schovávaly před zraky návštěv
Kuchyně starých chalup se s místem nemazlily. Skládaly se ze samostatných kusů nábytku, tedy kredence, potravinové skříňky, mycího stolu, sporáku a velkého stolu, který sloužil k jídlu i k práci. Každý kus stál tam, kam se zrovna vešel. Souvislá linka s jednotnými čely, jak ji známe dnes, tehdy v chalupách nebyla.
Otevřený prostor pod mycím stolem nebo policí ale bylo potřeba něčím zakrýt. Truhlářská dvířka stála peníze a do křivých zdí chalup často vůbec nepasovala. Plátno takové starosti nemělo: přizpůsobilo se jakémukoli otvoru, obešlo trubku a v neděli se dalo vyprat. Za závěsem pak mizelo nádobí, náčiní na zpracování surovin i drobnosti denní potřeby, tedy přesně ty věci, které dnes vystavují muzea venkovského života.
Kdo si chce dobovou atmosféru prohlédnout naživo, najde ji třeba v expozicích Dašovského mlýna na Vysočině, kde mají vlastní venkovskou kuchyni, prádelnu i ukázky zpracování lnu. Len se do venkovských kuchyní dostával přirozeně.
Proč se textilní závěs pod linku vrací do kuchyní roku 2026
Bílé hladké kuchyně bez úchytek dominovaly celé desetiletí. Teď ustupují. Americký výrobce kuchyňského nábytku MasterBrand ve výhledu na rok 2026 popisuje odklon od jedné univerzální estetiky ke kuchyním osobnějším, vrstveným, v teplejších barvách a s nápaditějším úložným prostorem.
Podobně mluví čísla z průzkumu mezi 468 designéry. Zpráva
1stDibs o trendech v interiérech pro rok 2026 jmenuje maximalismus (39 %) a eklekticismus (38 %) jako nejsilnější směry, roste obliba starožitností a vintage kusů. Čtvrtina oslovených (24 %) navíc zmiňuje nábytek s textilní „sukní“. Látka pod dřezem tak zapadá do širší vlny, která do interiérů vrací šité, měkké a záměrně nedokonalé povrchy.
Časopis Architectural Digest cituje designérku Sarah Sherman Samuelovou, podle níž malé závěsy nahrazují dvířka jako měkčí alternativa s výraznější strukturou a dodávají prostoru teplo a osobnost. Britský Ideal Home zase oceňuje, jak látka zakryje sifon a změkčí tvrdé zóny kuchyně i koupelny.
Podle nás tu leží jádro celé věci. V drahých realizacích se neplatí za samotný textil. Klient platí za výběr materiálu, správné proporce, řasení, šití na míru a sladění s deskou i obklady, tedy za celkový dojem měkkosti a ručního detailu. Stejný dojem dokáže v malém měřítku vytvořit babiččin trik. Rozdíl je v tom, že ho poskládáte sami.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Rozpočet za 373 korun: tyčka, metr lnu a páska místo jehly
Dali jsme dohromady konkrétní nákupní seznam z českých obchodů:
Položka Parametry Cena Napínací tyč IKEA FJÄDRANDE 70 až 120 cm, bez vrtání, nosnost 2 kg 99 Kč Lněné bělené plátno (Mechulka) 63 % len, 37 % bavlna, šíře 144 cm, 130 g/m² 225 Kč/m Zažehlovací páska IKEA SY 10 m, lemování bez šití 49 Kč Celkem 373 Kč
Pro srovnání: jedna dvířka IKEA HAVSTORP o rozměru 60 × 80 cm vyjdou na 670 Kč a sada pantů s tlumičem UTRUSTA na dalších 250 Kč. Dohromady 920 Kč, a to ještě bez úchytky a montáže. Látková varianta tedy stojí zhruba 2,5krát méně, obejde trubky i atypické rozměry a dá se kdykoli sundat bez jediné díry v korpusu. Až vás omrzí, na stejné místo můžete později dát dvířka, koše nebo otevřenou polici.
Tyč IKEA FJÄDRANDE se jednoduše rozepře mezi boky skříňky a drží pružinou. Má ale dvě omezení. Do otvoru užšího než 70 cm se nevejde, takže pro menší modul je lepší kratší napínací tyčka, lanko, suchý zip nebo tenká lišta. A nosnost 2 kg stačí na lehké plátno, ovšem na těžší len, dvojitou vrstvu nebo široký otvor raději zvolte přišroubovanou kolejničku.
Šicí stroj potřeba není. Zažehlovací pásku vložíte do přehnutého okraje, přejedete žehličkou a lem drží. Stejně snadno vytvoříte horní tunýlek pro tyč. Kdo chce víc pohodlí, může použít kroužky s klipsy.
Kolik látky koupit: výpočet podle šířky otvoru
Obecná rada „kupte metr“ funguje jen někdy. Spotřeba závisí na šířce otvoru a na tom, jak bohaté řasení chcete:
Hladší závěs: šířka otvoru × 1,3 až 1,5 Nařasený, „babiččin“ efekt: šířka otvoru × 2 Výška: světlá výška otvoru + zhruba 6 cm na lemy a tunýlek
Příklad pro otvor 60 × 80 cm: při dvojnásobném řasení potřebujete 120 cm šířky a 86 cm výšky. Plátno z Mechulky má šíři 144 cm, takže jeden běžný metr (100 × 144 cm) pokryje panel vysoký zhruba do 90 cm i se zásobou.
U otvoru širokého 80 cm vychází dvojnásobek na 160 cm, což šíři role přesahuje. Pomůže otočit látku: koupíte 1,6 m a výšku panelu odměříte napříč rolí, kde je k dispozici 144 cm. Případně zvolíte střídmější řasení s koeficientem 1,5, kterému 120 cm stačí.
Jedno upozornění nepřeskakujte. Výrobce u této směsi uvádí srážlivost 7 až 10 % a praní na 40 °C. Látku proto vyperte ještě před stříháním. Jinak se vám hotový závěs po první návštěvě pračky zkrátí o několik centimetrů.
Při výběru materiálu platí jednoduché pravidlo. Bavlna je levnější, pevná a snáší časté praní. Len má krásnější strukturu, lépe saje vlhkost a dýchá, zato se víc mačká a sráží. Směs obou je pro kuchyň rozumný kompromis.
Délka, praní a vlhko: kde závěs pod linkou obstojí
Spodní lem nechte 2 až 5 cm nad podlahou podle toho, jak rovná je podlaha a jak často pod linkou vytíráte. U otvoru vysokého 80 cm miřte po olemování na finální délku kolem 75 až 78 cm. Látka ležící na zemi nasává vodu při vytírání i prach z koutů.
Pod dřezem závěs obstojí, pokud splní tři podmínky: dá se sundat, vyprat a nedotýká se mokrého potrubí. Textil v kuchyni chytá skvrny a časem se opotřebuje, proto u dřezu a v blízkosti plotny počítejte s praním zhruba jednou za dva až čtyři týdny. K varné zóně těžké tkaniny nedávejte, drží pachy. Na první pokus se hodí suchá nika, prostor pod volnou pracovní deskou nebo zakrytí košů na tříděný odpad.
Barvu volte podle stylu kuchyně:
Moderní byt: hladký len v režné, pískové, krémové nebo světle šedé Chalupa: modrobílá kostka, proužek, drobný kvítek Jaro 2026: lehké přírodní tkaniny, máslově žlutá, šalvějová a jemné botanické motivy, jejichž obliba podle 1stDibs stoupá Výrazně barevná linka: jednobarevný závěs, protože vzor by se s ní tloukl
Laciný dojem vzniká hlavně ze tří chyb: lesklá syntetika, špatná délka a závěsy na celé spodní lince. Jeden modul s kvalitním přírodním materiálem a čistým uchycením naopak působí jako záměr.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková