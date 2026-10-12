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Kuchyňský trik z chalup první republiky se vrací do moderních bytů. Stačí tyčka za pár korun a metr látky

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Kus plátna na tyčce pod dřezem kdysi babičkám nahrazoval dvířka. Dnes podobný detail zdobí drahé realizace, doma ho přitom pořídíte za 373 Kč.
Kuchyňský trik z chalup první republiky se vrací do moderních bytů. Stačí tyčka za pár korun a metr látky

Kuchyňský trik z chalup první republiky se vrací do moderních bytů. Stačí tyčka za pár korun a metr látky

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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