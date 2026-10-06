Kuchařová se tajně vdala za zubaře Ondřeje. Pak její exmanažer vytáhl zprávy z roku 2023 a spustil lavinu

Tři roky chráněného soukromí, rozhodnutí padlé dva týdny před obřadem a veřejnost, která se o svatbě dozvěděla až zpětně. Tak vypadala druhá svatba bývalé Miss World, v ostrém kontrastu s tou první na Strahově v roce 2016, kdy novomanžele Kuchařovou a Brzobohatého od kamer dělili bodyguardi s deštníky. Jenže tentokrát nebyl problém obřad. Problém přišel, když se soukromé zprávy z roku 2023 potkaly s veřejnou funkcí v Radě vlády pro lidská práva.
Kdo je zubař Ondřej
Nový manžel Kuchařové není anonymní „zubař Ondřej“ z bulvárního titulku. MDDr. Ondřej Havlíček vystudoval stomatologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2017. Podle profilu na webu kliniky myDENT působí jako vedoucí lékař stomatologie v Praze 6, od roku 2019 provozuje praxi i v Havlíčkově Brodě. Ještě před svatbou zasedl ve správní radě Nadace Krása pomoci, kterou Kuchařová založila v roce 2008. Vztah tedy má nejen osobní, ale i institucionální rozměr.
Kuchařová v rozhovoru uvedla, že Havlíček zpočátku vůbec netušil, kdo je. Rodiny i blízké okolí o vztahu věděly, média ne. Finální rozhodnutí vzít se padlo spontánně, zhruba čtrnáct dní před obřadem v Opočně, městě, které má pro Kuchařovou osobní symboliku.
Zprávy, které změnily kontext
Luboš Procházka, někdejší PR manažer některých projektů Kuchařové a zároveň novinář, zveřejnil po jejím zářijovém jmenování do Rady vlády pro lidská práva screenshoty starší komunikace z WhatsAppu. Část těchto zpráv přitom zazněla už při soudním jednání v roce 2024, tehdy jako důkaz v rozvodové kauze s Ondřejem Gregorem Brzobohatým.
V citovaných pasážích Kuchařová o exmanželovi píše, že tají „nevyhraněnou, nevyřešenou orientaci“ a má „vážné transsexuální problémy“. Podle sekundárních zdrojů nově zveřejněná část obsahuje i vulgární vyjadřování na jeho adresu.
Proč právě teď? Procházka to sám rámuje jako argument proti jejímu členství v Radě, tvrdí, že tam „nemá co dělat“. Načasování ale nese i jinou logiku: v září soud rozhodl v jeho vlastním sporu s Kuchařovou. Ta přes svou společnost žádala 275 tisíc korun za jedenáct údajných porušení. Uspěla v jediném bodu, Procházka má zaplatit 25 tisíc. Zbývajících deset bodů soud zamítl a Kuchařová hradí náklady řízení. Procházka výsledek prezentuje jako své vítězství. Motiv „veřejný zájem“ a osobní satisfakce se tu prolínají způsobem, který nelze jednoduše rozplést.
Lavina s politickým dopadem
Soukromé výroky z partnerské války dostaly nové čtení ve chvíli, kdy je jejich autorka členkou vládního poradního orgánu pro lidská práva. Právě to je skutečný zlom, ne samotná existence zpráv, ale kontext, ve kterém se znovu objevily.
Reakce přišla rychle. Amnesty International, Jsme fér, Prague Pride, Trans*parent, Česká ženská lobby a další organizace 29. září koordinovaně vyzvaly premiéra Babiše, aby její jmenování zrušil. Výroky o sexuální orientaci a genderové identitě exmanžela čtou jako doklad necitlivosti vůči queer tématům, a tedy jako diskvalifikaci pro lidskoprávní roli.
Kuchařová na první zasedání Rady 1. října přišla. Hájila se osmnácti lety práce v neziskovém sektoru, odkazovala na podporu Istanbulské úmluvy i Charty proti násilí a vymezila svou agendu: senioři a ženy. K 2. říjnu 2026 tedy nejde o pád z funkce, ale o trvalý reputační a politický tlak.
Právní pozadí, které zůstává otevřené
Paralelně běží i starší soudní linka. V lednu 2026 padl nepravomocný rozsudek: Redakce VIPŽivot připomíná, že Kuchařová se měla Brzobohatému omluvit a zaplatit 250 tisíc korun. Odvolala se. Brzobohatý v červnu řekl, že se s verdiktem rovněž nespokojil. Pravomocný výsledek není veřejně doložen.
A pak je tu otázka, zda samotné znovuzveřejnění soukromé komunikace nemůže mít právní důsledky pro Procházku. Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku uvádí, že veřejnost soudního jednání neznamená bezmezné další využívání osobních údajů účastníků. Současně ale připouští, že u veřejně činných osob může existovat legitimní veřejný zájem. Bez konkrétní žaloby nelze výsledek předjímat, automatická beztrestnost z toho ale neplyne.
Kuchařová vstoupila do nového manželství i do nové veřejné role ve stejném měsíci. Jedno jí přineslo soukromý klid, druhé veřejnou bouři. A právě ten souběh z ní udělal test, který si nikdo z aktérů nepřál, ale který teď musí vydržet všichni.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová