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Kuchařová se tajně vdala za zubaře Ondřeje. Pak její exmanažer vytáhl zprávy z roku 2023 a spustil lavinu

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Taťána Kuchařová se 29. srpna v Opočně provdala za stomatologa Ondřeje Havlíčka. O pár týdnů později její bývalý manažer zveřejnil starou komunikaci a z rozvodové kauzy se stal politický problém.
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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