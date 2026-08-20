Kuchařky ze závodních jídelen to dělají desítky let. Guláš díky 1 kroku nikdy nezhořkne

Guláš z jídelny má jednu vlastnost, kterou doma leckdo marně honí. Je poctivě tmavý, voní paprikou a nikdy nemá tu nepříjemnou hořkou pachuť, kvůli které jindy skončí celý hrnec v koši. Nestojí za tím žádné tajné koření ani drahá surovina. Rozhoduje jediný okamžik, který zkušené kuchařky zvládají automaticky a málokdo doma si na něj dá pozor.
Za hořkostí skoro vždycky stojí paprika
Když guláš zhořkne, prvním podezřelým je mletá paprika. Tohle koření totiž není jen barvivo. Obsahuje přírodní cukry, a ty se v prudce rozpáleném tuku během pár vteřin spálí. Stačí, aby paprika seděla na horkém dně hrnce o chvilku déle, a z lahodného aroma je najednou spálenina, kterou pak cítíte v každém soustu.
Zákeřné je, že se to stane rychle a nenápadně. Cibule krásně voní, tuk je rozpálený, člověk zasype papriku a chvilku míchá, aby se pěkně rozvoněla. Jenže právě tady se guláš láme. Paprika se nemá smažit. Stačí, aby krátce prošla teplem, a hned ji musí zchladit tekutina.
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Postup, který kuchařky v jídelnách používají celé roky, je prostý:
než papriku sypou, stáhnou hrnec z plotny nebo výrazně ztlumí plamen; do mírně zchladlého základu papriku zamíchají; skoro okamžitě ji zalijí horkou vodou nebo vývarem.
Paprika se tak stihne rozvonět a obarvit guláš, ale nemá šanci se připálit.
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Načasování je klíčové. V samotném tuku smí být paprika jen chvilku, řádově vteřiny až nanejvýš minutu. Pak ji musí zachránit tekutina, a ta musí být horká, aby studená lázeň nepřerušila dušení.
„Papriku jen krátce orestujte a rychle podlijte vývarem,” radí pro Kupi.cz Emil Šimek, kuchař s více než dvacetiletou praxí v závodní jídelně. Přesně tenhle jeden pohyb dělí voňavý guláš od zkaženého.
Nejen paprika: kde ještě číhá hořká pachuť
Paprika je hlavní viník, hořkost ale umí do guláše dostat i pár dalších věcí. Na prvním místě cibule, když ji při opékání necháte přejít dotmava. Smažte ji proto pozvolna při nižší teplotě a hlídejte, aby jen zezlátla, a kdyby se začala lepit ke dnu, srazíte teplo pár kapkami vody. Přepálená cibule dodá guláši stejně nahořklý tón jako spálená paprika.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun Vedle papriky stojí za hořkou pachutí i cibule, která se na pánvi opeče příliš dotmava. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zrádná bývá i majoránka. Když skončí v hrnci hned zkraje a probublává tam celé dvě hodiny, její aroma se vytratí a zůstane po ní jen nahořklá stopa. Sušené bylinky proto patří až do finále, pár minut před koncem. Stejnou logiku má i kmín, kterému stačí krátké povaření.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Surovina Čím způsobí hořkost Jak jí předejít Cibule opečená až dočerna opékat pozvolna při nižší teplotě, při lepení ke dnu srazit teplo pár kapkami vody, cílit na zlatohnědou barvu Majoránka přidaná hned na začátku a vařená dvě hodiny přidat až do finále, pár minut před koncem Když guláš přece zhořkne, ještě není konec
I zkušenému kuchaři občas ujede pozornost. Pokud guláš není spálený úplně, dá se lehká hořkost ztlumit něčím škrobnatým, co část pachuti nasaje. Do hrnce vhoďte oloupanou bramboru rozkrojenou napůl, nechte ji chvíli táhnout a vytáhněte ji dřív, než začne měknout. Stejnou službu udělá kůrka staršího pečiva nebo mrkev nakrájená na delší díly, které v omáčce jen krátce povaříte a zase odlovíte.
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Druhá cesta je hořkou stopu překrýt. Lžíce smetany nebo trochu kečupu chuť zaoblí, guláš tím ale dostane jiný charakter, než jste zamýšleli. A pokud je maso připálené doopravdy, žádná záchrana nezabere a nejrozumnější je osmažit čerstvou cibulku a začít znovu.
Kvalita papriky dělá zbytek práce
Poslední díl skládačky je samotné koření. Vyplatí se sáhnout po kvalitní mleté paprice, ideálně pravé maďarské, která má výraznější vůni než nejlevnější sypké směsi. S dobrou paprikou a správným načasováním získáte doma tmavý, voňavý guláš, jaký znáte z jídelny, kde se stejný postup opakuje den co den.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/toto-je-zakladni-a-jedine-spravne-koreni-do-gulase-vsechno-ostatni-je-spatne-20260613-8799.html, https://www.receptyonline.cz/druhy-gulasu-jejich-technologie-pripravy/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/gulas-z-klizky.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/horky-gulas-jak-ho-zachranit/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/29115-gulas-uvarit