Kuchařky ze školních jídelen to dělají desítky let. Bramborová kaše díky 1 kroku nikdy není hrudkovitá

Řízek, kopeček kaše a uprostřed malý důlek s rozpuštěným máslem. Takhle si oběd ve školní jídelně vybaví spousta lidí. Skoro každý si ale vybaví i porci, ve které lžíce co chvíli narazila na tvrdý kousek.
O rozdílu mezi povedenou a nepovedenou dávkou přitom často rozhoduje jediný detail. Shodují se na něm kuchaři, autoři kuchařských rad i odborníci na brambory a doma ho zvládne každý, aniž by musel cokoli dokupovat.
Mléko musí do hrnce teplé
Tím krokem je ohřátí mléka. Mléko vytažené přímo z lednice horké brambory v jediném okamžiku zchladí. Pro kaši to má tři následky:
Přečtěte si také: Mám 2 vejce a 1 cuketu. Místo omelety dělám rychlou večeři z pánve, která zasytí celou rodinu studená tekutina se do brambor nevsákne rovnoměrně a v kaši začnou vznikat hrudky; máslo, které už v teplých bramborách zkapalnělo, po přilití studeného mléka ztuhne zpátky do drobných kousků a ty v kaši zůstanou jako další hrudky; na prudký chlad reaguje i škrob, který se z brambor uvolnil, a kaše pak tuhne do hutné, pružné hmoty.
Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě to ve svém receptu shrnuje jasně. Nadýchaná kaše, která nezklihovatí, podle něj vznikne jedině z teplého mléka.
Jak horké má mléko být
Mléko není potřeba vařit. Stačí ho zahřát v kastrůlku nebo v mikrovlnce, aby bylo příjemně horké. Nejpraktičtější je dát ho ohřívat chvíli předtím, než budete brambory slévat, takže obojí bude horké současně.
Přečtěte si také: Dejte do sklenice s moukou 1 věc ze spíže. Moli se v ní neobjeví ani za rok Na kaši stačí mléko ohřát v kastrůlku, aby bylo příjemně horké ve chvíli, kdy se slévají brambory. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nelijte ho do brambor najednou. Postupujte takto:
Nejdřív přidejte zhruba polovinu mléka. Kaši promíchejte. Další dávky přilévejte až podle toho, jak je hustá.
Každé brambory vsáknou trochu jiné množství, takže občas část mléka zbude. Postupné přilévání vás navíc ochrání před opačným problémem, protože příliš řídká kaše se zachraňuje mnohem hůř než hustá.
Pražská restaurace Čestr jde v hlídání teploty ještě dál. Podle receptu, který zveřejnila, se brambory po krátkém předvaření přesouvají rovnou do horkého mléka a dovaří se v něm. Chladnější tekutina by vaření zbrzdila a to se na výsledku pozná.
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Teplé mléko pomůže hlavně u dobře uvařených brambor. Tvrdé jádro, které ve vodě nestihlo změknout, se v kaši později objeví jako hrudka. Malé kousky přitom změknou dřív než velké, a tak brambory nakrájejte na zhruba stejně velké kousky. Uvařené jsou ve chvíli, kdy nůž projde kouskem bez odporu a brambora se pod ním rozdělí.
Jakmile jsou brambory měkké, slijte je hned a důkladně. Každá minuta navíc v horké vodě znamená, že nabírají další vodu, kterou pak přinesou do kaše, a ta vyjde rozbředlá a mdlá. Slité brambory ještě chvíli nechte na teplé plotně, případně s nimi v hrnci několikrát zatřeste, aby z nich odešla pára.
Na mačkání stačí obyčejné šťouchadlo
Uvařená brambora se skládá z drobných buněk, ve kterých je uložený škrob. Tyčový mixér nebo kuchyňský robot je svými noži roztrhá ve velkém. Škrob se dostane ven, spojí se s mlékem a z kaše se stane gumovitá hmota, která se za lžící táhne v dlouhých vláknech.
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Šťouchadlo nebo lis na brambory pracují pomaleji a buňky většinou jen rozmáčknou, aniž by je roztrhaly. Škrob tak zůstane tam, kam patří, a kaše má jemnou, kyprou strukturu. Kdo ji chce mít vzdušnější, může ji nakonec krátce prošlehat ručním šlehačem s metlami. Šlehač ale vypněte, jakmile zmizí poslední hrudky, protože delším šleháním začne být kaše lepivá.
Šťouchadlo buňky brambor jen rozmáčkne, škrob zůstane uvnitř a kaše vyjde jemná a kyprá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Nástroj Buňky brambor Škrob Výsledná kaše Tyčový mixér nebo kuchyňský robot Nože je roztrhají Dostane se ven a spojí s mlékem Gumovitá, táhne se za lžící Šťouchadlo nebo lis na brambory Většinou zůstanou neporušené Drží se uvnitř buněk Jemná a kyprá Na kaši sáhněte po moučných bramborách
Pomůže i správný výběr v obchodě. Nejčastěji se na kaši doporučuje varný typ C. Tyto moučné hlízy mají hodně škrobu, takže se po uvaření pod šťouchadlem skoro samy rozpadnou a pojmou i větší dávku mléka. Typ A má pevnou dužinu, která drží tvar i po uvaření, a jemnou kaši z něj připravíte jen těžko.
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Zdroje: https://www.vubhb.cz/cs/zahradkari-a-spotrebitele/recepty/prilohove-brambory/bramborova-kase, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/chyby-pri-priprave-bramborove-kase-a-jak-na-ne/, https://magazin.recepty.cz/clanky/5-tipu-jak-pripravit-nejlepsi-bramborovou-kasi-121.html, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/jak-na-dokonalou-bramborovou-kasi/, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/recept-bramborova-kase-z-cestru, https://www.vareni.cz/magazin/recept-na-jemnou-bramborovou-kasi-krok-za-krokem/, https://fresh.iprima.cz/recepty/hedvabna-bramborova-kase, https://primainspirace.cz/category/recepty/co-jste-ve-skolni-jidelne-nesnaseli-nejvic, https://www.toprecepty.cz/clanky/12012-proc-je-bramborova-kase-lepkava/