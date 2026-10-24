Kuchařka ze školní jídelny prozradila, proč jsou jejich knedlíky nadýchané. Dělá 1 věc, kterou doma nikdo nedělá

Kdo chodil na obědy do školní jídelny, většinou si vybaví frontu u výdejního okénka a vysoké houskové knedlíky ke svíčkové, které v omáčce držely tvar. Doma se podobné daří málokomu, i když se těsto zadělává skoro stejně. Tajemství přitom nijak střežené není. Stačí nahlédnout do kuchyně a podívat se, kam putují vytvarované šišky.
Padesát šišek najednou a žádný hrnec s vodou
Srdcem dnešní školní kuchyně je konvektomat. Je to profesionální trouba, která umí pracovat s horkým vzduchem, s párou nebo s obojím současně, takže v ní jde péct, dusit i vařit. Školní jídelna v Chlumci nad Cidlinou na svém webu uvádí, že se do každého z jejích konvektomatů vejde až 50 šišek houskových knedlíků.
Konvektomat ve školní kuchyni uvaří v páře desítky šišek houskových knedlíků najednou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A tady je ta jedna věc. Šišky leží na děrovaných plechách a konvektomat je vaří v páře o teplotě těsně pod bodem varu, obvykle mezi 95 a 99 °C. Rodinné recepty naopak pořád počítají s velkým hrncem osolené vroucí vody a s otáčením knedlíku v polovině vaření. Že by páru ve svých kuchyních nepoužíval opravdu nikdo, je samozřejmě nadsázka. Hrnec s vodou ale pořád převládá.
Přečtěte si také: Toaletní papír odchází, koupelny po celém světě dobývá nový japonský vynález Proč z páry vyjde vyšší a vláčnější knedlík
Ve vroucí vodě se povrch těsta snadno ovaří do kluzké vrstvy a část hmoty se z knedlíku může odmočit. Kdo vařil knedlíky častěji, zná i šišku, která praskne nebo se začne rozvařovat. V páře se tohle riziko výrazně zmenší.
Šiška během vaření ještě nakyne a potřebuje kolem sebe volné místo, proto se v konvektomatu nechává mezera i nad plechem. Povrch hotového knedlíku zůstane matný a na dotek neklouže. Uvnitř bývá tak nadýchaný, že se vyplatí krájet ho nití nebo hodně ostrým nožem.
Rozdíl mezi oběma způsoby přehledně shrnuje tabulka:
Hrnec s vodou Pára v konvektomatu Jak se knedlíky vaří ve velkém hrnci osolené vroucí vody v páře těsně pod bodem varu, obvykle 95 až 99 °C, na děrovaných plechách Otáčení a manipulace otáčení v polovině vaření, lovení z kastrolu s horkou vodou knedlík se nemusí otáčet ani lovit Povrch knedlíku snadno se ovaří do kluzké vrstvy matný, na dotek neklouže Riziko poškození část hmoty se může odmočit, šiška může prasknout nebo se začít rozvařovat riziko se výrazně zmenší Co ještě kuchařky hlídají Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a zkontrolujte máslo. Pokud uvidíte 1 věc na obalu, nejezte ho, i když je v záruce
Pára šetří i práci. Knedlík se nemusí otáčet ani lovit z kastrolu s horkou vodou, takže kuchařka může mezitím připravovat omáčku. Při desítkách šišek by přitom otáčení ve vodě zabralo spoustu času i místa na sporáku. V jídelnách navíc platí, že se knedlíky krájejí dopředu a do konce výdeje musí zůstat vláčné. Kuchařky si na odborném fóru Jídelny.cz radí, že nakrájené plátky udrží v konvektomatu v páře s vysokou vlhkostí, kde neoschnou ani při dlouhém výdeji.
Samotná pára ale nezachrání špatné těsto. Do těsta patří hrubá nebo polohrubá mouka. Větší zrnka mezi sebou udrží víc vzduchu, takže knedlík po uvaření zůstane pórovitý. Řidší lepivé těsto nezahušťujte další moukou. Petr Kosiner, spoluautor Velké knedlíkové kuchařky, v rozhovoru pro Seznam Zprávy upozornil, že takový knedlík pak „nevykyne a je tuhý“.
Jak napodobit jídelnu v obyčejném hrnci
Konvektomat doma nemá skoro nikdo, princip se ale dá převést do běžné kuchyně:
Přečtěte si také: Ani cibule, ani kmín. Bramboračka bude hustá a voňavá díky 1 surovině, kterou do ní dávaly hospodyňky v ČSSR Na dno širokého hrnce stačí několik centimetrů vody. Pařák nebo napařovací vložku usaďte tak, aby se těsto s hladinou nepotkalo, a vody nechte tolik, aby vydržela po celou dobu vaření. Těsto ke kovu snadno přilne, proto pařák před vložením šišek lehce naolejujte. Poslouží i arch pečicího papíru, do kterého propíchnete několik dírek pro páru. Mezi šiškami nechte volné místo na dokynutí. Hrnec zakryjte a pokličku až do konce vaření nezvedejte.
Doba vaření se podle velikosti šišek pohybuje zhruba od 20 minut do více než půl hodiny. Hotovost prozradí špejle, která po vpichu vyjde čistá, bez syrového těsta. Majitelé parní trouby mohou postup zopakovat i v ní, zapnou režim páry a knedlíky položí na děrovaný plech.
Zdroje: https://www.jidelnachlumec.cz/vite-co-je-konvektomat/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-uvarit-knedliky-v-pare-jednoduchy-postup/, https://aromarecepty.cz/jak-varit-knedliky-v-pare/, https://jidelny.cz/diskuze/jak-udrzet-knedliky-teple-v-konvektomatu/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/knedliky-se-mohou-i-upect-rika-zakladatel-firmy-knedliky-laznicka-180100, https://www.vareni.cz/recepty/houskovy-knedlik-vareny-v-pare/, https://www.gastroform.cz/vareni-v-konvektomatu-retigo-prilohy/