Kuchař varuje: takhle mýt pánev nikdy nesmíte. Většina lidí si tím zničí povrch během měsíce

Nová pánev klouže jako po másle a vajíčko z ní sjede úplně samo. Po pár týdnech je ale všechno jinak, jídlo se lepí a připaluje jako na starém plechu. Nejčastější příčinou bývá jeden zlozvyk u dřezu, kterého si skoro nikdo nevšímá. Zkušení kuchaři před ním varují, protože dokáže odrovnat i drahou pánev mnohem rychleji, než byste čekali.
Studená voda na rozpálenou pánev je nejrychlejší cesta ke zkáze
Nejběžnější chyba se stane hned po vaření. Pánev je ještě žhavá a člověk ji rovnou strčí pod tekoucí studenou vodu, aby ji stihl umýt dřív, než se pustí do něčeho jiného. Kov přitom dostane prudký teplotní šok. Materiál se během vteřiny smrští, nepřilnavá vrstva to odnese a začne se trhat a odlupovat. U tenčích pánví se navíc dno může nepatrně zkroutit, takže pak na plotně nesedí rovně a hůř se prohřívá.
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Zákeřné je, že po prvním opláchnutí není vidět vůbec nic. Škoda se sčítá potichu. Když tenhle rituál opakujete po každém vaření, povrch ztratí své vlastnosti během několika týdnů. Náprava je přitom banální. Nechte pánev na vypnutém sporáku vystydnout a myjte ji, až když už není horká.
Myčka vypadá jako řešení, ale povrch ničí potichu
Hodit špinavou pánev do myčky a mít pokoj zní lákavě. Výrobci sice u řady pánví myčku připouštějí, jenže právě tenhle způsob mytí nepřilnavému povrchu zkracuje život nejvíc. Horký program spojený s ostrou chemií z tablet vrstvu den za dnem opotřebovává. Zpočátku to nepoznáte, po čase se ale na pohled nezměněné pánvi začne jídlo lepit. Když ji místo toho rychle přejedete rukou houbičkou a trochou prostředku na nádobí, zdrží vás to jen chvilku a povrch si to nechá líbit mnohem líp.
Mytí v myčce zkracuje životnost nepřilnavého povrchu ze všech způsobů nejvíc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Drátěnky a kovové náčiní dělají neviditelné rýhy
Druhý velký nepřítel je drhnutí. Rýhy do povrchu udělá cokoli tvrdého. Při vaření to bývá kovová obracečka nebo vidlička, při mytí drátěnka, tvrdší strana houbičky nebo abrazivní prášek. Zpočátku jsou tak drobné, že si jich nevšimnete, jenže právě do nich se zbytky jídla postupně zažírají. Sáhněte proto po náčiní ze dřeva nebo silikonu a na mytí použijte měkkou houbičku či kartáč. Připálené zbytky nechte radši odmočit v teplé vodě, místo abyste do nich rýpali silou.
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Správná péče je nudná a možná právě proto zabírá. Postupujte takto:
Počkejte, až pánev vychladne. Opláchněte ji vlažnou vodou s trochou jemného prostředku na nádobí, zaschlé zbytky obvykle samy povolí a smyjete je bez drhnutí. Po umytí pánev pořádně osušte, ať na povrchu nezůstává vlhkost.
Roli hraje i skladování. Když pánve stavíte do sebe, vložte mezi ně utěrku nebo měkkou vložku, aby se navzájem neškrábaly. Vaření aspoň s trochou tuku vrstvě svědčí a teplo se po dně rozloží rovnoměrněji.
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Nepřilnavá vrstva má svou životnost a jednou doslouží i při té nejlepší péči. Mezníkem je okamžik, kdy se vrstva začne odchlipovat nebo je proškrábaná až na obnažený kov. Takovou pánev už radši odložte. Kvalitní certifikovaný teflon je při běžném vaření zdravotně nezávadný a rizikové je hlavně přehřívání naprázdno a porušený povrch. Nejškodlivější látky, které se s výrobou nepřilnavých vrstev dřív spojovaly, jsou navíc v Evropské unii zakázané už řadu let. Jakmile pánev přestane klouzat a povrch je poškozený, je čas na novou.
Zdroje: https://www.kitchenstyle.cz/rady-a-tipy/jak-spravne-pouzivat-neprilnavou-panev–a-kdy-zvolit-jiny-typ-panve/, https://zena-in.cz/clanek/vetsina-cechu-dela-pri-myti-panve-stale-stejnou-chybu-dusledky-se-projevi-az-po-case, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/kuchynske-nacini-teflonove-panve/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-se-starat-o-panvicky-udrzba-20600621.html, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-prodlouzit-zivotnost-neprilnave-panve-nejcastejsi-chyby