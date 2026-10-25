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Kučerov překonal Stamkose a stal se nejproduktivnějším hráčem historie Tampy. Jeho rekord ale zastínila porážka

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Nikita Kučerov se zapsal do historie Tampa Bay Lightning. Asistencí při přesilovkovém gólu Braydena Pointa získal 1 138. bod v NHL a překonal dosavadní klubové maximum Stevena Stamkose. Stačilo mu k tomu 890 utkání, zatímco Stamkos odehrál za Tampu 1 082 zápasů. Slavnostní večer však neměl vítěznou tečku. Utah Mammoth otočili dvoubrankovou ztrátu a zvítězili 5:4 po prodloužení, které rozhodl dvougólový nováček Dmitrij Simašev.
Kučerov překonal Stamkose a stal se nejproduktivnějším hráčem historie Tampy. Jeho rekord ale zastínila porážka

Kučerov překonal Stamkose a stal se nejproduktivnějším hráčem historie Tampy. Jeho rekord ale zastínila porážka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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