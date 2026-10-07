Kubalík září ve Švýcarsku na ledě i mimo něj. Krásná manželka Klára oznámila, že čekají druhé dítě

10. května 2024 se Kubalíkovým narodila dcera Mia. Týž večer začínalo domácí mistrovství světa v Praze a čerstvý táta nastoupil v úvodním vítězném zápase proti Finsku. Turnaj skončil zlatem. Hokej a rodina se v jeho životě protínají v pozoruhodných okamžicích a podzim 2026 přinesl další. Klára Kubalíková na Instagramu zveřejnila sérii rodinných fotografií s těhotenským bříškem a připsala: „Z naší malé holčičky bude velká ségra.“ Zpráva přichází po ročníku, ve kterém se plzeňský rodák ve švýcarské National League znovu prosadil jako jeden z nejvýraznějších útočníků. A po sezoně, kterou zakončil na mistrovství světa jako nejproduktivnější Čech.
Nejproduktivnější muž Zugu
Kubalík do Zugu přišel v létě 2025 a hned v první sezoně se stal ofenzivním motorem týmu. V základní části odehrál 49 zápasů, nastřílel 22 gólů a přidal 17 asistencí. Celkem 39 bodů, nejvíc v kádru. Klub ho proto ocenil jako svého PostFinance Top Scorera, jak potvrdil oficiální web klubu. Ocenění má i dobročinnou stránku: za každý jeho bod putovaly peníze klubové mládeži, celkem zhruba 300 tisíc korun.
Nezastavil se ani v evropských pohárech. V Lize mistrů zapsal ve 12 zápasech 13 bodů, tedy víc než bod na utkání. Zug přitom neprožíval bezstarostný ročník a základní část uzavřel na osmém místě se 75 body. O to víc váží, že útok držel právě český křídelník.
Na pozadí ostatních Čechů v lize vypadá jeho bilance takto (celkové statistiky ročníku podle Elite Prospects):
|Hráč
|Klub
|Zápasy
|Góly
|Body
|Matěj Stránský
|Davos
|63
|35
|62
|Filip Zadina
|neuvedeno
|57
|25
|51
|Dominik Kubalík
|Zug
|53
|23
|40
|Jan Kovář
|neuvedeno
|neuvedeno
|neuvedeno
|32
|David Sklenička
|neuvedeno
|neuvedeno
|neuvedeno
|28
Stránský se Zadinou měli víc bodů, ale v týmovém žebříčku Zugu nikdo Kubalíkovi nestačil.
Restart, který vyšel
Švýcarsko pro Kubalíka není novinka. V Ambri-Piottě, v italsky mluvícím Ticinu, se před lety odrazil do zámoří a jeho ročník 2018/19 s 57 body v 50 zápasech dodnes patří k nejlepším, jaké tam Čech předvedl. Následovala NHL, kde v 366 zápasech nasbíral 184 bodů.
V září 2024 se do Ambri vrátil. Klub tehdy uvedl, že Kubalík chce zpátky do NHL, ale sezonu raději začne v Evropě, aby zůstal ve formě, a to v prostředí, které mu už jednou pomohlo. Smlouva měla výstupní klauzuli pro zámoří. Nakonec ji nevyužil a místo toho nasázel 27 gólů. Zug si ho v květnu 2025 upsal na dva roky, tedy do konce sezony 2026/27.
Nejvýmluvnější je srovnání bodového průměru. V NHL měl zhruba 0,5 bodu na zápas, v Zugu 0,8. Podle textu je to přesně ten rozdíl, který Švýcarsko nabízí hráčům jeho typu: místo role v nižších formacích dostane přesilovky, minuty a odpovědnost za góly. Generální manažer Reto Kläy přitom při podpisu otevřeně přiznal, že u hráče takového kalibru může být NHL znovu tématem. Zatím ale Kubalík vypadá spokojeně tam, kde je. Zug a Ticino se mu podle NHL.com staly jakýmsi druhým domovem.
Forma, která se propsala do dresu se lvem
Švýcarská čísla se neztratila ani v očích reprezentačních trenérů. Kubalík figuroval v nominaci na olympijské hry 2026 a jaro uzavřel na mistrovství světa, kam ho trenér Radim Rulík zařadil do nominace na MS 2026 spolu s klubovým spoluhráčem Danielem Voženílkem.
Turnaj se hrál právě ve Švýcarsku a Kubalík tam byl jako doma, a to doslova. Čtyři góly a jedna asistence ho s pěti body posunuly na čelo českého bodování, které sdílel s Romanem Červenkou a Davidem Tomáškem. Tým sice skončil ve čtvrtfinále, ale on patřil k těm, na které se dalo spolehnout.
Kdo sleduje reprezentaci posledních let, ví, že Kubalík bývá především střelec. V Česku ho dál vnímají i jako Plzeňáka. Sám kdysi v rozhovoru pro mateřský klub řekl, že „pořád bude Plzeňák“, ať hraje kdekoli.
Velká ségra
Rodinná zpráva přišla podle médií, která citují Klářin instagramový účet, počátkem října 2026. Dominik a Klára se vzali v červenci 2021 po dlouholetém vztahu, v květnu 2024 se jim narodila Mia. Termín porodu druhého dítěte ani to, zda bude chlapec, nebo holčička, pár nezveřejnil. Prozradil jen, že Mia bude mít sourozence. Pod příspěvkem se sešla řada gratulací, mimo jiné od Denisy, partnerky reprezentačního obránce Jana Rutty.
Do nové sezony Kubalík vstoupil komplikovaně. Zug ho v polovině září vedl mezi zraněnými s tím, že jeho stav posuzuje týden od týdne. Hokejista ale zná i horší starty a po ročníku, jaký odehrál, má klub důvod být trpělivý.
Kdo zná historii Kubalíkových, ví, že jejich velké rodinné momenty mívají hokejovou kulisu. Mia přišla na svět v den, kdy začínal zlatý šampionát. Její sourozenec přijde do rodiny, ve které je táta ve Švýcarsku zase jedničkou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka