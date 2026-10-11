Kterou stranou alobalu balíte jídlo? Lesklá dovnitř drží teplo, rozdíl se výrazně projeví až nad 500 stupni

Alobal slouží v kuchyni k balení, pečení i skladování. Ceněný je hlavně proto, že drží v jídle vlhkost a při pečení rozvádí teplo rovnoměrně, takže maso nebo zelenina z něj vycházejí šťavnaté. Kterou stranou ho přiložit, většina lidí neřeší, a jídlo se jim stejně povede. Přesto existují situace, kdy má smysl na orientaci myslet, a jedna chyba při balení, která pokrm zdrží v troubě.
Proč patří lesklá strana dovnitř, když má jídlo zůstat teplé
Lesklá strana světlo a teplo odráží, matná je pohlcuje. Web iReceptář z toho vyvozuje jednoduché pravidlo pro hotová jídla: pokud chcete, aby pokrm vydržel teplý déle, zabalte ho lesklou stranou dovnitř.
Skladování hotového jídla je přitom oblast, kde zdroje označují volbu strany za skutečně podstatnou. Při vaření ji naopak odsouvají na vedlejší kolej. O kolik minut déle jídlo díky správně otočenému alobalu zůstane teplé, ale zdroje, ze kterých pravidlo pochází, neuvádějí.
Matná strana ven může pečení urychlit, rozdíl roste nad 500 stupni
Při pečení a grilování podle webu Zprávy.Tiscali hraje roli, že lesklá strana teplo i světlo odráží lépe než matná. Když alobal otočíte matnou stranou ven a lesklou k jídlu, tepelná úprava může proběhnout o něco rychleji. Vlastnosti obou stran se výrazněji projevují až při teplotách nad 500 stupňů.
Stejný zdroj sám dodává, že účinek není nijak dramatický a při běžném domácím vaření působí spíš jako jemný detail. Hranice 500 stupňů je navíc jediné číslo, které se v celém tématu objevuje, a nikdo k ní nepřidává, o kolik se pečení skutečně zkrátí. Pravidlo se tak dá dodržovat pro jistotu, s měřitelným zrychlením se ale počítat nedá.
Netěsně zabalené jídlo se v troubě peče déle
Vzduch, který pronikne do balíčku, prodlužuje dobu pečení. Při vaření je proto podstatnější zabalit jídlo pečlivě a bez mezer, kudy by se vzduch dostal dovnitř, než řešit, kterou stranou alobal leží.
Na celé téma upozornil web Chalupáři-Zahrádkáři čtenář Libor M. z Prostějova. Podle něj je správné balení a pečlivé uzavření důležitější než volba strany, protože právě na těsnosti závisí kvalita pokrmu i to, jak dobře se propeče.
Obě rady se dají spojit. Nejdřív jídlo uzavřít tak, aby do něj neunikal vzduch, a teprve potom řešit stranu. U hotového pokrmu, který má zůstat teplý, patří podle iReceptáře lesklá strana dovnitř.