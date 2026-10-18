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KSČM už není skutečná levice. Klesla do pozice jakéhosi béčka SPD, říká Jiří Dolejš

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Bývalý poslanec a dlouholetý člen KSČM Jiří Dolejš kritizuje směřování své někdejší strany. Podle něj opustila snahu o modernizaci, přiblížila se krajní pravici a ztratila důvěru voličů. V rozhovoru pro Drbnu mluví také o budoucnosti levice a o tom, proč její obnova musí začít prakticky od začátku.
KSČM už není skutečná levice. Klesla do pozice jakéhosi béčka SPD, říká Jiří Dolejš

KSČM už není skutečná levice. Klesla do pozice jakéhosi béčka SPD, říká Jiří Dolejš

Zdroj: ČTK / Michal Kamaryt
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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