KSČM už není skutečná levice. Klesla do pozice jakéhosi béčka SPD, říká Jiří Dolejš

Co vám výsledky letošních komunálních voleb řekly o náladě české společnosti? Potvrdily podle vás trendy z celostátní politiky, nebo se znovu ukázalo, že lidé v komunálních volbách rozhodují především podle konkrétních osobností a místních problémů?
Každé volby odráží aktuální nálady, ovšem komunální a senátní volby jsou přeci jen specifický druh voleb. Jednak v nich bývá nižší volební účast (v senátních volbách byla letos 43 procent a v obecních 48 procent), jednak je silně ovlivňuje lokální situace. Mohou odrážet určité obecné trendy. Dělat z těchto voleb závěry pro celostátní politiku je ale ošidné. Z pohledu politické reprezentace voličů je nejvíc zastupitelů za nezávislé kandidáty. Reálné rozdělení politické moci je ale jiné. O debaklu v těchto volbách lze mluvit především v případě SPD, která ztratila velkou část zastupitelů a ve větších městech dokonce klesla na nulu. Pro ANO je nepříjemná ztráta v Praze, ale limity má i v dalších velkých městech. Nedaří se jim ani zvrátit poměry v horní komoře, která tak může nadále fungovat jako ústavní pojistka. Motoristé potvrdili, že jsou do značné míry prázdná skořápka. Určitě však nelze očekávat, že kvůli slabšímu výsledku vládních stran se to hned začne houpat i s vládní většinou v Poslanecké sněmovně. Případné posuny mohou ukázat až krajské volby v roce 2028.
Pro ANO je nepříjemná ztráta v Praze, ale limity má i v dalších velkých městech. Nedaří se jim ani zvrátit poměry v horní komoře, která tak může nadále fungovat jako ústavní pojistka.
Jakou roli dnes podle vás hraje tradiční levice v komunální politice? Má ještě schopnost oslovit lidi s tématy, jako jsou dostupné bydlení, kvalita veřejných služeb, sociální jistoty nebo rostoucí životní náklady?
Témata jako dostupné bydlení, veřejná doprava, sociální služby a další sociální jistoty myslím zůstávají pro lidi klíčová. Pokud levice bude nabízet solidární a současně praktické řešení těchto problémů, může začít znovu získávat. Hodně ale záleží na tom mít důvěryhodné a známé tváře a spojovat je s důvěryhodnou značkou. Levicoví veteráni z komunální sféry už zestárli a nová generace nevyrostla. A tradiční levice ztratila důvěryhodnost po trapné epizodě s populistickým slepencem Stačilo. Levice je rozbitá a chybí jí ideový i organizační základ pro spojování. Předsedové Socdem a KSČM teď nechali místním organizacím volnou ruku. A ty utvářely někdy opravdu obskurní volební kombinace, např. spolu s Okamurovým SPD i Rajchlovým PRO. Taktika „jít třeba s čertem“ ale zjevně pohořela jak papír. Taková fejková levice v intencích loňské prohry Stačilo! pozornost voličů zjevně nepřitáhne. To je slepá ulička.
Komunisté vypadli v roce 2021 ze Sněmovny a jejich pozice se od té doby výrazně změnila. Co podle vás musí levicová politika udělat, aby znovu získala důvěru voličů, a to i na komunální úrovni?
KSČM zcela prohrála parlamentní volby 2021 i 2025, komunální volby 2022 i 2026, též krajské volby 2024 nedopadly dobře. V očích voličů je zjevně mrtvá a nechytá se už ani v takových baštách levice jako dříve byly Ústí, Karlovy Vary či Ostrava. V té Ostravě dokonce kandidovali různí komunisté proti sobě na kandidátkách Stačilo a Ostravské levice. V hlavním městě Praze, kde se komunisté spojili s Paroubkovou Českou suverenitou, získali jen 0,9 procenta. A to před volbami zcela nesoudně mluvili o zisku 15 procent. Na tyhle zbytky někdejší voličské podpory je už dnes smutný pohled. Ukazuje se, že ani po řadě proher nepochopili, že uvízli v minulosti a z té pasti je nedostanou vyprázdněné subjekty z politického okraje, snažící se surfovat na módní nahnědlé vlně. Sebereflexe minimální, jen ochota v zájmu individuálních ambicí následovat podivné populistické krysaře. Nutný bude návrat k skutečné levicové politice, čehož tyhle postavy už asi nebudou schopny.
Blouznění o českém majdanu od KSČM před volbami bylo jen ukázkou neschopnosti najít si skutečné téma a potvrdilo, že jsou naočkováni podobným sérem jako obchodníci se strachem z SPD.
Vy jste dlouhodobě prosazoval modernější, demokratickou a proevropskou levici. Když se dnes ohlédnete za vývojem KSČM, v čem podle vás udělala největší chybu?
Ano, tuhle pozici jsem hájil v KSČM přes 30 let, bohužel marně. KSČM především už vzdala svou ambici být projektem modernizační transformace, za který se postavila při svém vzniku. Za stěžejní se v posledních letech označuje levicová spolupráce, protože značka KSČM už netáhne. Za spojování levice se dnes ale vydává podlejzání krajní pravici, podléhá se imperiální propagandě z Kremlu, obhajující Putinovu agresi a místo skutečné alternativy se předvádí jen populistická rétorika. Oni už vlastně žádnou skutečnou levicí nejsou. Mix konspiračních blábolů, nenávisti k Bruselu a nostalgie po normalizačních časech nemá s demokratickou levicí nic společného. Blouznění o českém majdanu od KSČM před volbami bylo jen ukázkou neschopnosti najít si skutečné téma a potvrdilo, že jsou naočkováni podobným sérem jako obchodníci se strachem z SPD. A to neobhajitelné spojování s extrémem současným představitelům KSČM zjevně ani nevadí. Pokud klesli do pozice jakéhosi Béčka SPD, to se nedá překonat povrchním face liftingem a populistickým marketingem, možná zadotovaným z oligarchických struktur. Pokud se nadále snaží hrát na lídra levice, je to podfuk.
Dokáže dnes česká levice nabídnout něco vlastního, nebo se její část omezuje na protest proti vládě, Evropské unii či současnému mezinárodnímu uspořádání?
Myslím, že by dokázala, pokud se konečně zaměří na pozitivní recepty. Bude to samozřejmě step by step. Nabízí se témata komplexní daňové reformy, sociálně udržitelných veřejných služeb, ale nelze se vyhýbat ani tématům efektivní evropské integrace a reálného zabezpečení bezpečnosti země (bez vzdušných zámků neutrality a naivního appeasementu). Bavíme se v této fázi spíš o otevřené levicové alianci, ve které probíhá moderace typických levicových témat. Aby byla taková levice nositelem vlastní aktuální alternativy pokroku, musí mít k dispozici nejen čerstvou komunitu aktivistů, ale také poznávací potenciál. Resuscitace české levice přitom potřebuje vyrůst z potřeb české společnosti. Nic proti zahraničním inspiracím. Globální konkurenceschopnost politické levice je ale strategická výzva, kterou nezajistí antikapitalistické skupinky hašteřících se o ideovou hegemonii. Nezajistí ji ani tekutý hněv frustrovaného davu, zneužívaný k rozkládání fire wallu kolem extremistů.
Často se mluví o tom, že tradiční levicové strany ztrácejí své někdejší voliče. Kde tito lidé podle vás skončili? Přesunuli se k populistickým hnutím, přestali volit, nebo se jejich zájmy změnily natolik, že je už tradiční levice nedokáže zastupovat?
Rozlišujme levicové voliče a voliče levice. Levicový volič je hodnotově ukotvený a rozhoduje se ve volbách podle toho, zda tyto hodnoty příslušný politický subjekt hájí. Tato skupina voličů je dnes s ohledem na úpadek tradičních stran roztříštěná, protože ideovou volbu jim aktuální politická nabídka neumožňuje. Ale mohou být základem pro vznik nové organizované politické levice. Někdejší volič levice je člověk, který vybírá z nabídky politické služby spíše podle aktuálního dojmu a své osobní spokojenosti. Jeho sociální zájmy se v podstatě nemění. Tito lidé mohou mít zájem na levicovém obsahu politiky, ale sami sebe tak vnímat nemusí (často se ani nedeklarují jako levice). Sám pojem levice mohou vnímat jako něco v úpadku. Zde se v posledních letech mnozí posunuli k populistům, zejm. k hnutí ANO. Někteří z nich skončili dokonce až u protestních subjektů, které se neštítí ani extremistických vzorců chování. Tady zlomem může být deziluze z nesplněných slibů.
Musí umět čelit i politické pubertě levičáckých sektářů.
Po odchodu z KSČM jste se vyjádřil se sympatiemi k projektu Nové sociální demokracie kolem Vladimíra Špidly. Co vás na tomto projektu oslovilo a v čem se podle vás liší od dosavadních pokusů o obnovu české levice?
Pokud jsem přesvědčen, že nová levice musí vznikat znovu, na zelené louce, je vznik NSD jeden z možných přístupů jak toho dosáhnout. Řadím se k jejím sympatizantům, protože věřím, že rozumní lidé sociálně demokratické orientace a s kontakty na stále vlivnou rodinu evropských socialistů by měli být podchyceni. Zatím se tato strana nemohla moc projevit, teprve proběhla její registrace a v listopadu je čeká ustavující sjezd. Nemusí to samozřejmě být přístup jediný – iniciativa jako je progres kongres je také důležitá. Udržet je třeba i komunikaci směrem k Pirátům a Zeleným. Výsledkem musí být levice demokratická, s evropským rozhledem, která místo starých válek a koketování s fašizujícími vlivy zaměří energii na hledání nového Je to výzva pro rozum, výzva pro občanskou společnost, výzva pro levicovou inteligenci. Musí umět čelit i politické pubertě levičáckých sektářů. Rozdíl mezi radikalismem a extremismem je v demokracii a ve schopnosti dotknout se podstaty. Obvinění z extrému by měla umět tato levice vyvrátit, aby dokázala, že má perspektivu.
Co dnes vlastně dělá Jiří Dolejš, když už není poslancem ani členem KSČM? Jak vypadá váš běžný pracovní život a kolik času ještě věnujete politice?
I když mi byl už loni vyměřen důchod, tak nedokáži sedět v papučích. Mám teď víc času na pobyt v přírodě, na četbu literatury. Ale sleduji a komentuji politický život, jako nestraník s větší mírou svobody a snazším nadhledem. Po chomoutu povinné loajality se mi nestýská. Z profesního hlediska jako člověk s celoživotním národohospodářským zaměřením sleduji a hodnotím i vývoj ekonomiky. S tím je spojená i občasná přednášková aktivita a expertní činnost. Profesionální politika je činnost na plný úvazek, ale možnost věnovat se i jiným věcem je důležitá pro to zůstat normální. Což byla pro mne vždy důležitá věc.
V KSČM jste strávil přibližně 35 let. Co pro vás znamenalo, když vaše členství skončilo? Převládal pocit křivdy, zklamání, nebo spíše úleva, že už nemusíte hájit něco, s čím se vnitřně neztotožňujete? Když se dnes ohlédnete, považujete to úsilí za promarněné? A co byste s dnešními zkušenostmi udělal jinak?
Ty tři desítky let tvoří vlastně polovinu mého života (z toho bylo sedm volebních období strávených jako zastupitel a poslanec). To není málo a nedalo by se to vydržet, kdybych nebyl přesvědčen o možnosti hájit modernizační kurs. Kompromisy jsou v politice nutné, ale jakékoliv pokrytectví a dvojtvářnost by po takové době nutně člověka poznamenaly. Já nikdy nedržel jen hubu a krok. V roce 1989 to opravdu vypadalo, že komunisté budou po své prohře schopni své demokratické transformace. A to, že jsem prošel funkcemi jako předseda pražského kraje a místopředseda celé strany, mi potvrzovalo, že můj přístup měl po určitou dobu v KSČM oporu. Napětí samozřejmě bylo, opakovaně jsem byl napadán jako revizionistického škůdce. Ale pokud mne tito lidé posouvali na kandidátkách dolů, pomohly zase preference od voličů. To jsem bral jako závazek a nemohl jsem jen tak prásknout dveřmi, pokud straničtí dinosauři měli třeba navrch. Jistě že by člověk některé věci dělal jinak, ale reformní směr bych držel zase. To že mne nakonec sami vyloučili byla nakonec spíše úleva. Jen tím potvrdili, co jsem nějakou dobu tušil. Tedy že další mé snažení by opravdu bylo už marné.
Co by se muselo stát, abyste znovu vstoupil do aktivní politiky, případně přijal kandidaturu ve volbách? Je pro vás tato možnost stále otevřená?
Mých současných 65 let je už důchodový věk. A senioři by neměli určovat tón a být adorovanými lídry. Zkušení jednotlivci mohou nabízet přirozenou autoritu a znalosti, ale základem musí být nástup nové generace. I kvůli výpadku generační obměny je bohužel tradiční levice tam, kde je. Proto musí restart levice probíhat z velké části na zelené louce. Nečekejme od veteránů, že přinesou na podnose moderní levici 21. století. Takže až další vývoj ukáže, jestli v této kýžené modernizaci levice najdou nějaké zapojení i lidé s mojí zkušeností.