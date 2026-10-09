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Kryštof vydává desátou desku, písně předvede na velkém koncertu v O2 Aréně

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Úspěšná rockpopová kapela Kryštof (foto) vydává po pěti letech nové, v pořadí desáté album Půlnoční hřích. Mezi jedenácti tracky se objeví už vydané singly Moviestars se Sergeiem Barracudou nebo Půlnoční hřích. Singl, na kterém hostuje Dominique Alagia, dal název celému albu. Tyto dva počiny ale nejsou jedinými spolupracemi.
Kryštof vydává desátou desku, písně předvede na velkém koncertu v O2 Aréně

Kryštof vydává desátou desku, písně předvede na velkém koncertu v O2 Aréně

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 15:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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