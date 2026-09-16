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Krutá smrt kozla v pražském ekocentru. Zabil ho sáček a provázek v krmení

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Zbytečně a v bolestech zemřel kozel na farmě pražského Ekocentra Prales. Zabil ho jeden z návštěvníků, který ignoroval přísný zákaz krmení a do výběhu mu hodil ovoce rovnou v sáčku a s provázkem.
Krutá smrt kozla v pražském ekocentru. Zabil ho sáček a provázek v krmení

Krutá smrt kozla v pražském ekocentru. Zabil ho sáček a provázek v krmení

Zdroj: Ekocentrum Prales
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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