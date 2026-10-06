Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Křupavý bramborák bez smažení po jednom: Plechová verze je jednodušší a stejně voňavá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V poslední době jsem se doma víc zaměřila na jídla bez smažení a tenhle bramborák na plechu se u nás zabydlel raz dva. Dělám ho hlavně k večeři, když chci nasytit rodinu bez stání u pánve a bez prskajícího oleje. Díky pečení v troubě je práce jednodušší, těsto se rozprostře najednou na plech a při správné teplotě vznikne pěkně křupavý povrch i bez smažení po jednotlivých placičkách.
Obrázek k receptu na Bramborák na plechu: Jednoduchá trouba verze, která ušetří čas i olej a přitom zůstane krásně křupavá

Obrázek k receptu na Bramborák na plechu: Jednoduchá trouba verze, která ušetří čas i olej a přitom zůstane krásně křupavá

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Bramborák na plechu: Jednoduchá trouba verze, která ušetří čas i olej a přitom zůstane krásně křupavá
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:10

Reklama
Další články z Cooky.cz
Bramborové taštičky s povidly jako sladký oběd, který zasytí a přitom nepotřebuje dlouhý seznam surovin
Bramborové taštičky s povidly jako sladký oběd, který zasytí a přitom nepotřebuje dlouhý seznam surovin
Likérové špičky s jemným krémem a čokoládou: Retro cukrářská klasika s postupem jak si je připravit doma
Likérové špičky s jemným krémem a čokoládou: Retro cukrářská klasika s postupem jak si je připravit doma

Likérové špičky dělám hlavně ve chvíli, kdy chci na stůl něco svátečního a trochu starosvětského. Nejsou to...

Dalamánky z domácí kuchyně: Vláčná střídka, křupavý povrch a skvělá vůně čerstvého pečiva
Dalamánky z domácí kuchyně: Vláčná střídka, křupavý povrch a skvělá vůně čerstvého pečiva

Když chci upéct pečivo, které se hodí k polévce, guláši i jen tak k večeři se sádlem a cibulí, sahám po...

Metrový srnčí hřbet s nadýchaným vanilkovo-moučným krémem a citronovým aroma
Metrový srnčí hřbet s nadýchaným vanilkovo-moučným krémem a citronovým aroma

Upečte si vynikající metrový srnčí hřbet s vanilkovým moučným krémem. Tradiční dvoubarevný moučník skvěle...

Rychlý švestkový koláč z jogurtu: Bez kynutí, s křupavou drobenkou a hotový za 45 minut
Rychlý švestkový koláč z jogurtu: Bez kynutí, s křupavou drobenkou a hotový za 45 minut

Rychlý švestkový koláč z bílého jogurtu bez kynutí. Vláčné těsto z jednoho kelímku upečené na velkém plechu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.