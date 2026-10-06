Křupavý bramborák bez smažení po jednom: Plechová verze je jednodušší a stejně voňavá

V poslední í době doma častěji sahám po jídlech, která se obejdou bez smažení. Bramborák na plechu se u nás chytil překvapivě rychle. Nejčastěji ho dělám k večeři, když je potřeba nakrmit všechny u stolu a mně se nechce stát u pánve, hlídat placičku za placičkou a utírat olej kolem sporáku. V troubě je s tím méně práce: těsto se rozetře na plech, strčí se péct a při dobré teplotě udělá křupavý povrch i bez klasického smažení.
Klasický bramborák mám pořád ráda, o tom žádná. Jenže
smažit je postupně, jeden po druhém, umí zabrat skoro celý večer. U téhle verze na plechu je pro mě největší výhoda v tom, že připravím větší množství najednou. Když se doma sejde víc hladových lidí, peču klidně i dva plechy a pořád je to snazší než hlídat pánev. Důležité je hlavně nepřehnat výšku vrstvy. Když je těsto moc vysoké, bramborák se spíš dusí, než peče, a okraje nechytí tu správnou barvu.
Můj tip zní: Pro výraznější chuť se vyplatí přidat kousek nebo na kostičky pokrájenou uzeninu. Není to žádná novinka, spíš osvědčený domácí fígl, díky kterému je z obyčejné večeře pořádně syté jídlo. uzeného masa Recept na poctivý bramborák na plechu
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 35 až 40 minut Teplota trouby: nejprve 220 °C, poté 200 °C Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience pro přípravu 1,5 kg brambor 2 ks vejce 200 ml mléka 120 g hladké mouky 5 stroužků česneku 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 1 až 2 lžičky sušené majoránky 80 g rozpuštěného sádla do těsta 1 až 2 lžíce sádla nebo oleje na vymazání plechu 150 až 200 g uzeného masa nebo uzeniny, volitelně Postup přípravy křupavého bramboráku bez smažení
1. Troubu zapněte na
220 °C. Větší plech pořádně vymažte sádlem nebo olejem, aby se bramborák nepřilepil a aby měly okraje z čeho zezlátnout.
2. Oloupejte
brambory a nastrouhejte je nahrubo do velké mísy. Když pustí hodně vody, lehce je v rukách vymačkejte. Ne úplně nasucho, to by pak směs zbytečně ztěžkla a mohla se drolit.
3. Přidejte
vejce, mléko a rozpuštěné vlahé sádlo. Všechno promíchejte tak, aby se brambory rovnoměrně obalily a suroviny se spojily.
4. Vmíchejte
hladkou mouku, prolisovaný česnek, sůl, pepř a v dlaních promnutou majoránku. Pokud chcete sytější verzi, teď přijde na řadu na malé kostičky nakrájené uzené maso nebo uzenina. Foto: Cooky.cz, Připravíme si těsto jako na klasický bramborák.
5. Připravenou směs rozetřete na vymazaný plech v co nejrovnoměrnější vrstvě. Nedávejte ji zbytečně vysoko. Tenčí vrstva se líp propeče a na povrchu udělá křupavou kůrku.
Foto: Cooky.cz, Na pečení ideálně dáme tenčí vrstvu, lépe se propeče. Pečení
6. Plech vložte do trouby a prvních
15 minut při 220 °C nechte bramborák pořádně zatáhnout. Povrch by měl začít chytat barvu.
7. Pak teplotu stáhněte na
200 °C a dopékejte ještě zhruba 20 až 25 minut. Kontrolujte hlavně okraje a spodek. Trouby pečou každá trochu jinak a tady stačí pár minut navíc.
8. Chcete-li křupavější vršek, zapněte na závěr na chvíli horní ohřev. Já u toho raději stojím poblíž, protože v téhle fázi se bramborák umí změnit z pěkně zlatého na připálený docela rychle.
Foto: Cooky.cz,, Více bramboráku radši připravíme na dva plechy. V polovině pečení je prohodíme.
9. Hotový
bramborák na plechu nechte několik minut stát, potom ho nakrájejte na čtverce nebo pruhy. Podávejte horký, nejlépe se zelím, kyselou okurkou, případně jen tak. Zbytky dejte do lednice a druhý den je krátce ohřejte v troubě nebo v horkovzdušné fritéze, aby se jim vrátila křupavost. Pár tipů na závěr z domácí kuchyně Na pečení jsou vhodnější škrobovitější brambory, těsto pak lépe drží pohromadě. Jestli je směs moc řídká, přidávejte po malých dávkách mouku. Pokud je naopak tuhá, pomůže lžíce mléka. Česnek k bramboráku patří, s majoránkou ale opatrně. Když jí dáte příliš, přehluší zbytek chutí. Nejlepší je bramborák hned po upečení. Druhý den je pořád dobrý, jen to první křupnutí už bývá nejvýraznější čerstvě z trouby. Pokud chystáte dva plechy, druhý dejte péct až ve chvíli, kdy je první skoro hotový, případně je v polovině pečení prohoďte. U bramboráku dost záleží na tom, aby kolem něj proudilo dost horka. Jinak se místo pečení začne spíš dusit.
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