Křupavé šneky z listového těsta – šunka, sýr a pár minut v troubě. Geniální rychlovka na poslední chvíliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Křupavé šneky z listového těsta – šunka, sýr a pár minut v troubě. Geniální rychlovka na poslední chvíli
Křupavé, voňavé a plné ořechů, přesně takové tyčinky se hodí mít doma, když přijde chuť na sladké. Domácí...
Někdy člověk dostane chuť na obyčejné domácí jídlo, které připomene kuchyni našich babiček. Domácí šulánky...
Zbyl vám doma starší chléb? Domácí knedlíky ze starého chleba jsou měkké, vláčné a promění obyčejné zbytky...
Na chladné dny není nic lepšího než hrnec voňavé gulášové polévky. Kousky masa, brambory a paprika vytvoří...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
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